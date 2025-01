Ông Trump ký sắc lệnh hoãn lệnh cấm TikTok 75 ngày

Ngày 20/1 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp lùi lịch cấm TikTok thêm 75 ngày. Ngày 20/1, ngay trong ngày đầu nhậm chức, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp, chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp "không thực hiện bất kỳ hành động nào để thực thi đạo luật trong khoảng thời gian 75 ngày kể từ hôm nay để chính phủ có cơ hội xác định hướng đi tiếp theo một cách có trật tự”. Bộ trưởng Tư pháp được cho là sẽ gửi thông báo cho mỗi nhà cung cấp dịch vụ để bảo đảm họ không phải chịu trách nhiệm pháp lý cho những hành vi của mình. Lệnh cấm TikTok được hoãn trong 75 ngày từ ngày 20/1. Ảnh: The Verge Sắc lệnh cũng hướng dẫn Bộ Tư pháp "không thực hiện hành động nào để thực thi đạo luật hoặc áp đặt bất kỳ hình phạt nào đối với bất kỳ thực thể nào vì bất kỳ sự không tuân thủ đạo luật nào". Cuối tuần trước, TikTok tạm đóng cửa trong nửa ngày trước khi khôi phục các dịch vụ tại Mỹ. Điều này nhằm tuân thủ luật được cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành năm 2024. Theo luật, công ty mẹ ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok nếu không muốn bị cấm. Tòa án Tối cao ủng hộ luật, đồng nghĩa TikTok phải dừng hoạt động trước ngày 19/1. Apple và Google cũng gỡ TikTok cùng một số ứng dụng của ByteDance trên hai chợ App Store và Google Play. Ngày 19/1, Tổng thống Trump đề nghị các doanh nghiệp “không để TikTok chìm vào bóng đêm” và thông báo kế hoạch ký sắc lệnh hành pháp. TikTok trở lại vào trưa cùng ngày, đồng thời cảm ơn ông Trump vì đã bảo đảm các nhà cung cấp dịch vụ không bị phạt nếu vẫn hỗ trợ TikTok. Trên X, TikTok cho biết sẽ “làm việc cùng Tổng thống Trump cho giải pháp dài hạn để duy trì TikTok tại Mỹ”. Dù vậy, tương lai của ứng dụng vẫn chưa rõ ràng. ByteDance được dự đoán sẽ thoái vốn khỏi TikTok. Tổng thống Trump nói muốn Mỹ sở hữu 50% cổ phần trong liên doanh với TikTok. “TikTok sẽ không tồn tại nếu không được Mỹ chấp thuận. Nhờ sự chấp thuận của chúng ta, nó đáng giá hàng trăm tỷ USD, có thể hàng nghìn tỷ”, ông Trump nói. (Theo The Verge, The Hill)