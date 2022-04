Chủ tịch Miss Grand tố cáo Miss Universe, chửi khán giả vô giáo dục

Your browser does not support the video tag.

Clip: Phát ngôn gây chú ý của Chủ tịch Miss Grand International.

Đoạn clip vừa xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý. Nhiều người không hiểu tại sao chủ tịch Miss Grand International lại có phát ngôn gay gắt đến vậy.

Số khác cũng cho rằng ông Nawat Itsaragrisil kém duyên khi "đụng chạm" Miss Universe, cũng như người hâm mộ cuộc thi này.



Ông Nawat Itsaragrisil bị chỉ trích vì phát ngôn gây sốc.

Khi đoạn clip trở thành tâm điểm bàn tán, một số netizens am hiểu sự tình đã hé lộ nguồn cơn vụ việc, cũng như giải thích phát ngôn của ông Nawat.