Cảnh sát hình sự có được dừng xe kiểm tra?

(căn cứ Điều 15 Thông tư số 02/2014/TT-BGTVT).

– Ngoài ra, các lực lượng sau được huy động để tuần tra, kiểm soát giao thông với Cảnh sát giao thông bao gồm: Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, Công an phụ trách xã, Công an phường và Công an xã.

Theo đó, các lực lượng trên tham gia khi:

+ Có các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát giao thông.

+ Thời gian diễn ra lễ kỷ niệm; sự kiện chính trị – xã hội; hoạt động văn hóa, thể thao lớn.

+ Trong các trường hợp mà trật tự, an toàn giao thông gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.