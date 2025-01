2 đêm concert 'Anh trai' cháy vé sau 40 phút, hệ thống lỗi liên tục

Hệ thống bán vé vừa mở đã sập, khán giả bức xúc vì thử nhiều lần không được; vé concert 3 và 4 "Anh trai vượt ngàn chông gai" hết sạch sau 40 phút. Đúng 11h ngày 21/1, concert Anh trai vượt ngàn chông gai ngày 3 và 4 ở TP.HCM mở bán vé. Tương tự lần trước, hệ thống vừa mở ra đã bị sập. Theo ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News, trong khoảng 30 phút đầu tiên kể từ khi mở bán, hệ thống liên tục gặp vấn đề. Ngay lập tức, BTC Anh trai vượt ngàn chông gai đã phải lên tiếng trấn an, mong mọi người thông cảm vì lượng truy cập mua vé đang quá cao. Sau khi lỗi sập hệ thống được xử lý, khán giả đã có thể vào chọn vé ở từng hạng, song lại nhận được thông báo "không còn vé". Dù thông tin hiển thị hạng vé vẫn còn nhưng họ không thể chọn để tiến đến bước thanh toán. Điều này khiến khán giả bức xúc dù đã thử lại nhiều lần nhưng không thể mua. Theo thông báo của BTC, mỗi lượt chỉ mua được tối đa 4 vé. Sau khi hoàn thành một lượt mua, người sử dụng tài khoản có thể quay lại xếp hàng chờ để đến lượt tiếp theo. Hệ thống bán vé liên tục gặp lỗi. Theo BTC, 40 phút sau khi mở bán, toàn bộ hạng vé đều hết. Trước đó, vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai tại Hưng Yên hết sạch sau 40 phút bán, đêm diễn đầu tiên ở TP.HCM cũng "cháy vé" sau 1 tiếng. Tương tự ở 2 đêm trước, concert 3, 4 sẽ gồm 5 hạng vé. Hạng vé đứng dao động từ 800.000 - 1.8 triệu đồng, trong khi hạng vé ngồi có giá từ 800.000 đến 3,5 triệu đồng. Nhóm vé VIP lounge (phòng VIP) có tên là Siêu sao 1, 2 (tương đương với X-VIP) vẫn có mức giá cũ là 8 triệu đồng/vé và chỉ bán 10 vé/phòng. Ngoài ra, BTC cũng dành riêng một khu ghế xe lăn cho người khuyết tật với giá 2 triệu đồng. Tương ứng, từng hạng vé của concert có quyền lợi khác nhau tương ứng với từng hạng vé. Điển hình, khu vực VIP lounge có bàn ghế để thưởng thức cocktail, đồ ăn nhanh tiêu chuẩn 5 sao hay các quà tặng như áo, mũ, túi, khăn, thẻ thông hành và vòng tay check-in. Hai đêm concert "cháy vé" sau 90 phút. Trước đó, 2 đêm concert Anh trai vượt ngàn chông gai được tổ chức tại TP.HCM và Hưng Yên gây tiếng vang rất lớn, mỗi concert thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Sự thành công này đưa Anh trai vượt ngàn chông gai thành dấu ấn nổi bật của làng giải trí năm 2024. Tại họp báo thường kỳ quý IV/2024 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chiều 31/12/2024, NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn nói rằng, thành công của Anh trai vượt ngàn chông gai là tín hiệu đáng mừng của ngành nghệ thuật. Nếu như trước đây có những chương trình bán mãi không hết vé thì bây giờ có chương trình không có vé để bán. Mỗi đêm concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" thu hút hàng chục nghìn khán giả. Concert 3,4 của Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ diễn ra vào hai ngày là 22 và 23/03/2025 tại The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM. Theo VTC News