Chồng đưa vợ 20 triệu thưởng Tết nhưng tin nhắn trong điện thoại lại tố cáo sự thật nghiệt ngã khác

Đúng như người ta nói, không nghi ngờ sẽ có ngày bất ngờ và tôi đang phải chịu một cú sốc quá lớn vào những ngày Tết đang cận kề. Giờ này, mọi người đang hối hả đi sắm Tết hoặc đi làm đẹp đón Tết, còn tôi ngồi đây viết những dòng tâm sự này. Bởi tôi đang quá sốc về chồng, không còn thiết tha gì Tết nữa. Tôi và chồng đến với nhau khi hai đứa chưa có gì trong tay. Trải qua hơn 6 năm sống tiết kiệm, chắt chiu từng chút một, chúng tôi mới thoát cảnh đi thuê nhà, mua được một căn chung cư nhỏ cho riêng mình. Chính vì đi lên từ nghèo khó nên tôi rất quý trọng đồng tiền mồ hôi công sức làm ra. Dù hiện tại thu nhập của cả hai vợ chồng đã cao hơn nhiều so với trước, cuộc sống cũng "dễ thở" hơn nhưng tôi vẫn quen lối sống tối giản. Tôi chỉ mua những gì thật sự cần thiết trong gia đình và cố gắng tái sử dụng đồ cũ nếu có thể. Việc ăn uống, chi tiêu trong gia đình, tôi cũng luôn cân đối để không vượt quá số tiền quy định. Mỗi tháng, tôi vẫn đều đặn bỏ ra được một chút tiền tiết kiệm, dự định khi con gái vào lớp 1, chúng tôi sẽ sinh thêm bé thứ 2. Đau khổ khi phát hiện bí mật của chồng. Ảnh minh họa. Tôi thấy bản thân mình không thay đổi nhưng chồng lại khác. Từ ngày mua được nhà, anh hay có những buổi la cà, nhậu nhẹt với bạn bè. Không những thế, chồng có xu hướng tiêu xài hoang phí hơn. Anh mua sắm nhiều quần áo, giày dép, thậm chí cả nước hoa hay những chiếc đồng hồ đắt tiền – những thứ mà trước đây, chồng không có nhu cầu dùng đến. Nhiều lần tôi có góp ý về việc chồng nên mua sắm hợp lý hơn nhưng anh đều viện lý do làm vậy để "nâng cấp" bản thân và phục vụ cho công việc, đi gặp gỡ khách hàng, đối tác. Anh cũng cam kết vẫn đưa tôi đủ số tiền 10 triệu mỗi tháng để lo sinh hoạt phí trong gia đình nên tôi cũng không quá căng thẳng chuyện đó nữa. Mãi cho đến gần đây, khi vô tình gặp một đồng nghiệp của chồng, tôi ngỡ ngàng khi được người này cho biết, chồng tôi được tăng lương cứng lên 20 triệu (trước là 12 triệu) và thường xuyên nằm trong tốp nhân viên có doanh số bán hàng cao nhất công ty. Người này còn nửa đùa nửa thật nói với thành tích xuất sắc, chắc chắn Tết này số tiền thưởng của chồng tôi sẽ rất cao. Và gia đình tôi sẽ có một cái Tết "ấm no". Nghe đến đó, tôi chỉ biết cười trừ cho qua chứ thực chất, tôi không hề được nghe chồng nhắc đến việc tăng lương hay có doanh số bán hàng cao đến vậy. Dù rất khó chịu khi bị chồng giấu chuyện tăng lương nhưng tôi không vội hỏi anh luôn. Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ có lẽ chồng muốn tiết kiệm hoặc để Tết đem về "một cục" để làm món quà bất ngờ lớn cho vợ. Thế nhưng, trái với mong mỏi của tôi, hôm qua, chồng mang về đưa tôi 20 triệu, nói đó là tiền lương tháng thứ 13 cộng với thưởng Tết. Anh nói tôi cân đối chi tiêu trong Tết và bản thân coi như không liên quan đến chuyện tiền nong nữa. Vì muốn biết rõ tại sao chồng phải nói dối và số tiền thưởng Tết thật sự của anh dùng để làm gì, đêm qua, tôi đã lén kiểm tra điện thoại của chồng – điều mà trước đây tôi chưa từng làm. Và thật sốc khi tôi phát hiện tin nhắn giao dịch ngân hàng mới nhất của chồng là giao dịch trừ 100 triệu với nội dung: "Thuong Tet cho tinh yeu cua anh". Ngay khoảnh khắc ấy, mắt tôi như tối sầm lại, người nóng bừng và chân như muốn quỵ xuống. Suốt bao nhiêu năm về chung một nhà, đi cùng nhau qua những ngày khó khăn, thiếu thốn đủ thứ trong căn phòng trọ chật hẹp, chưa khi nào tôi nghi ngờ sự chung thủy của chồng. Vậy mà… Đúng như người ta nói, không nghi ngờ sẽ có ngày bất ngờ và tôi đang trong hoàn cảnh thật cay đắng khi phát hiện chồng có người phụ nữ khác. Một cú sốc quá lớn đối với tôi vào những ngày cuối năm. Tôi chưa biết tương lai gia đình tôi sẽ đi đâu về đâu nhưng chắc chắn, Tết năm nay sẽ là một cái Tết buồn. Có thể là một cái Tết đánh dấu sự chia ly... Theo Gia đình và xã hội