Những chòm sao có số đại gia, muốn nghèo cũng không được

Với những chòm sao này, từ khi sinh ra ông trời đã ban cho họ những tố chất đặc biệt, khiến họ dễ dàng đạt được thành công hơn những người khác. Kim Ngưu - Taurus (20/04 - 20/05) Mật ngữ 12 chòm sao bật mí, mang đặc tính của nguyên tố Đất, Kim Ngưu sở hữu những tính cách nổi bật như thực tế, kiên định, cần cù và kiên nhẫn. Kim Ngưu không phải những kẻ bốc đồng, hành động theo bản năng mà sống thiên về lý trí nhiều hơn. Những chú Trâu luôn xem xét, quan sát kĩ lưỡng mọi vấn đề và hành xử dựa trên các sự kiện, chứng cứ thực tế. Kim Ngưu có đầu óc tổ chức và sắp xếp rất tốt, có kỷ luật cao và luôn biết cách kiểm soát bản thân. Đồng thời, đây cũng là chòm sao biết giữ lời hứa, sống khiêm tốn và rất tiết kiệm. Đa phần Kim Ngưu có xu hướng tiết kiệm tiền bạc hơn là đầu tư hay tiêu xài. Do đó, càng về hậu vận, những chú Trâu càng tích lũy cho mình một số tài sản khổng lồ mà chính bản thân bạn cũng không nhận ra. Mark Zuckerberg, Susanne Klatten, David Koch…là những tỷ phú nổi tiếng thuộc chòm sao Kim Ngưu, đã minh chứng cho điều này.

Càng về hậu vận, những chú Trâu càng tích lũy cho mình một số tài sản khổng lồ mà chính bản thân bạn cũng không nhận ra. Ảnh minh họa Sư Tử - Leo (23/07 - 22/08) Người thuộc chòm sao Sư Tử có khí chất "vương giả" bẩm sinh. Trên thực tế, có rất nhiều người thuộc cung hoàng đạo này xuất thân từ gia đình có điều kiện kinh tế khá tốt. Vì vậy có thể nói so với các cung khác, Sư Tử có "số sướng" ngay từ trong trứng khi không phải nỗ lực quá nhiều mà vẫn được sống cuộc sống dư giả. Khả năng kiếm tiền của Sư Tử cũng chẳng phải dạng vừa. Tính cách liều lĩnh, dám nghĩ dám làm, làm gì là quyết theo đuổi đến cùng cộng thêm sự thông minh, lanh lẹ giúp họ "thu về" kha khá. Tuy nhiên Sư Tử tiêu tiền cũng nhanh và nhiều y như cách họ kiếm tiền. Cự Giải - Cancer (21/06 - 22/07) Đa phần những ai thuộc chòm sao Cự Giải đều có đạo đức nghề nghiệp rất cao. Hơn thế, tham vọng và lý tưởng sự nghiệp của họ cũng rất mạnh mẽ. Điều đó lý giải tại sao họ lại có tên trong danh sách những chòm sao có số mệnh đại gia này. Mang trong mình nguyên tố Nước, các Giải nhi rất sáng tạo, họ có thể đưa ra những ý tưởng sáng tạo xuất sắc. Từ đó mà tay trắng lập nên sự nghiệp có tiếng vang lớn. Hơn ai hết, dù Cự Giải giàu cảm xúc, nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực. Vì thế, họ thường rất yêu thích công việc của mình, ít khi cảm thấy mất hứng thú. Đó là động lực giúp họ sớm gặt hái thành công. Cự Giải sở hữu kỹ năng giao tiếp tuyệt vời và có thể thu hút sự theo dõi của những người xung quanh. Bởi vậy họ nhận được sự tin cậy và tín nhiệm của rất nhiều người. Lời nói của họ luôn có trọng lượng và tầm ảnh hưởng lớn đến mọi người bên cạnh. Elon Musk, Công nương Diana và Tom Cruise... là những đại diện giàu có thuộc cung Cự Giải.

Đa phần những ai thuộc chòm sao Cự Giải đều có đạo đức nghề nghiệp rất cao. Hơn thế, tham vọng và lý tưởng sự nghiệp của họ cũng rất mạnh mẽ. Ảnh minh họa Song Ngư - Pisces (19/02 - 20/03) Người thuộc cung hoàng đạo này thường có sẵn sự ủy mị, làm gì cũng khiến người ta cảm thấy họ rất yếu đuối và cần được che chở. Nhờ sự nhạy cảm ấy mà Song Ngư hiểu được người khác và biết thông cảm cho mọi người xung quanh nên luôn sống trong sự yêu thương và đùm bọc. Song Ngư sống theo cảm xúc nên cách tiêu xài của họ cũng lúc này, lúc khác, không tuân theo bất kỳ nguyên tắc nào. Bù lại, Song Ngư có sẵn sự may mắn, đi đến đâu cũng được giúp đỡ và dù hoàn cảnh khó khăn cỡ nào cũng có thể hóa giải được. Họ được xếp vào hàng ngũ những cung hoàng đạo dễ phát đạt trong một đêm nhất, như thể ngủ dậy thì nhận được một khoản tiền lớn, có thể mang đến cho Song Ngư một cuộc sống dư dả. Xử Nữ - Virgo (23/08 - 22/09) Xử Nữ nổi tiếng là chòm sao cần cù và lý trí bậc nhất vòng tròn hoàng đạo, luôn yêu cầu sự chỉn chu, tỉ mỉ và cầu toàn trong mọi việc. Đa phần các Xử Nữ đều sở hữu tính cách ổn định, thực tế, điềm tĩnh và cứng rắn- nét đặc trưng của những chòm sao mang đặc tính của nguyên tố Đất. Một khi đã không làm thì thôi, đã làm thì Xử Nữ luôn đặt ra mục tiêu phải đạt kết quả xuất sắc. Họ hiếm khi mất kiểm soát và hành xử thiếu suy nghĩ, luôn biết cách xoay chuyển tình thế dù khó khăn đến mấy. Nhờ những tính cách điển hình này, Xử Xử dễ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp và tài chính. Nỗ lực không ngừng nghỉ và sự cần cù, chăm chỉ chính là chìa khóa đưa Xử Nhi trở thành chòm sao thành đạt, giàu có ở hậu vận. Warren Buffett, Jack Ma, Jorge Paulo Lemann, Guy Laliberté… là những tỷ phú thuộc chòm sao Xử Nữ đã minh chứng rõ điều này. * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. Theo Giadinhxahoi