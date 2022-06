Bố Jang Nara nói về rể 'phi công' và tin đồn cưới chạy bầu

Ngoài ra, nam diễn viên Shin Sung Rok - người từng đóng chung với Jang Nara trong bộ phim The Dignity Of The Empress - cũng gửi lời chúc mừng đám cưới tới nữ diễn viên.

Jang Nara sinh năm 1981, được mệnh danh là "thánh hack tuổi" của showbiz Hàn nhờ vào ngoại hình trẻ đẹp dù đã bước qua tuổi 40.

Cô được yêu thích qua các bộ phim như Love Is All Around, Công Chúa Bướng Bỉnh, School 2013, Go Back Couple...

Anh Anh

Theo Vietnamnet