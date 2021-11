Bí mật nguyên lý nỏ Liên Châu của An Dương Vương

Your browser does not support the audio element.

Theo truyền thuyết, Trọng Thủy hẳn phải nhìn thấy Nỏ thần, mới biết được cách đánh tráo lẫy nỏ là vuốt rùa. Vậy Trọng Thủy nhìn thấy Nỏ thần, đánh cắp vuốt rùa mà tại sao không chế ra được Nỏ thần sau đó?

Kỹ sư (KS) vũ khí Vũ Đình Thanh có hỏi cảm nhận về nguyên lý khi tôi nhìn tận mắt anh bắn nỏ. Tôi trả lời, nguyên lý là khá đơn giản, lực của ống tên tác động vào các mũi tên đặt trong ống khiến mũi tên bay đi, lực càng lớn thì mũi tên bay càng xa.

Bí mật kỹ thuật thú vị của người Việt

Anh Thanh giải thích và tôi nhận thấy rằng đây là bí mật kỹ thuật thú vị nhất của người Việt chúng ta, rất đáng để mọi người tìm hiểu. Nó không đơn giản như tôi và mọi người nghĩ, cũng lý giải vì sao người xưa gọi là Nỏ thần (vì nghĩ rằng phải nhờ sức mạnh của thần thánh nên mũi tên mới đi xa được).

Vì sao toàn bộ người Việt xưa nhìn thấy Nỏ thần, lưu giữ hình ảnh Nỏ thần trong các lễ hội Cổ Loa xưa, nhiều sử sách Trung Quốc cũng ghi lại hình ảnh Nỏ thần bắn các mũi tên qua ống tên nhưng hàng nghìn năm qua không ai phục dựng được Nỏ thần?

Kỹ sư Vũ Đình Thanh trình bày quá trình nghiên cứu phục dựng nỏ thần An Dương Vương với cán bộ Bảo tàng Quân đội, tháng 5/2020 (Ảnh: Quốc Phong).

Theo anh Thanh: "Đầu tiên, Nỏ thần trông rất đơn giản, được chế từ các vật liệu rất sẵn có từ thời xưa. Thoạt nhìn ai cũng nghĩ trẻ con cũng làm được. Thế nhưng nếu ai thử cho bó tên vào ống mà bắn thì mũi tên chỉ bay có 5m.

Để nghĩ ra được Nỏ thần, theo KS Thanh, người Việt xưa chắc chắn phải áp dụng phương pháp tư duy khác biệt. Từ cách đây 2.300 năm, họ phải biết được rằng lực không phải là nguyên nhân cơ bản gây ra chuyển động như Newton tìm ra mãi tận thế kỷ 18 và được ghi trong định luật 1 của Newton. Người Việt đã nghĩ ra cách khác biệt gây ra chuyển động đồng loạt các mũi tên với vận tốc cực lớn mà không dùng lực của dây nỏ đẩy mũi tên như tất cả các loại cung nỏ thông thường.