Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng điều hành phần lễ chào cờ và giới thiệu các đại biểu.

Bắn đại bác mở màn Lễ kỷ niệm

Tham dự lễ kỷ niệm có: Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tới dự lễ kỷ niệm có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương; lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; đại diện chiến sĩ Điện Biên, cựu chiến binh, cựu CAND, dân công hoả tuyến; đông đảo đồng bào...

Đoàn đại biểu quốc tế có: đoàn đại biểu Lào do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chansamose Chanyalath làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Campuchia do Phó Thủ tướng Neth Savoeun làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Trung Quốc do Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc Trương Khánh Vỹ làm trưởng đoàn; đoàn đại biểu Pháp do Bộ trưởng Bộ Quân đội Pháp Sebastien Lecornu làm trưởng đoàn. Ngoài ra còn có các Đại sứ, đại diện các nước và đông đảo bạn bè quốc tế.