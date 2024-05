Hai vợ chồng ở Bình Dương bốc cháy trong căn nhà khóa cửa

Trưa nay (6/5), Công an TP Bến Cát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương tiến hành khám nghiệm, điều tra vụ việc 2 người thương vong nghi do phóng hỏa.

Sự việc xảy ra tại một căn nhà nằm trên đường NF5, thuộc phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát.