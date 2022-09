Bánh Trung thu "bẩn", nhập lậu vẫn xuất hiện, Bộ Y tế yêu cầu "siết"

Ngày 5.9, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, TP.Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh, yêu cầu tiếp tục tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 9.8.2022, Cục An toàn thực phẩm (Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm) đã có công văn về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2022.

Tuy nhiên, đến nay theo phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng, vẫn có cảnh báo bánh Trung thu "bẩn", nhập lậu, trôi nổi, không rõ xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm.