Người dân sống tại một ngôi làng ở Ấn Độ, đã hợp sức sử dụng gậy gộc và đất đá để tấn công một con hổ Bengal. Hành động này bị các chuyên gia động vật đánh giá là liều lĩnh và nguy hiểm đến tính mạng. Một con hổ Bengal đã đi lạc vào ngôi làng gần thị trấn Kaliabor, bang Assam, Ấn Độ. Dân làng khi nhìn thấy con vật đã cùng nhau sử dụng gậy gộc, đất đá để tấn công và xua đuổi. Đoạn video do một nhân chứng ghi lại cho thấy con hổ đã nhảy xuống sông để tránh bị dân làng tấn công. Những người dân trên bờ vẫn liên tục sử dụng đất, đá để ném về con vật đang bơi dưới nước. Truyền thông địa phương cho biết con vật sau đó đã trốn thoát được với nhiều thương tích trên cơ thể. Lực lượng kiểm lâm phát hiện con hổ này đang nằm kiệt sức gần một cây cầu đường sắt nên đã dùng thuốc mê bắn hạ, sau đó đưa con vật đến Trung tâm phục hồi và bảo tồn động vật hoang dã thuộc Vườn quốc gia Kaziranga để chăm sóc. Your browser does not support the video tag. Người dân liều lĩnh dùng gậy gộc, đất đá tấn công hổ đi vào làng (VIdeo: X). Các bác sĩ thú y cho biết con hổ đã bị mù một mắt và tổn thương não sau khi chịu những đợt tấn công dữ dội của dân làng. "Mắt trái của con hổ đã bị hỏng hoàn toàn. Ngoài ra, nó còn bị thương ở đầu và nội tạng. Con vật này sẽ không còn khả năng sống sót nếu quay về cuộc sống hoang dã", bác sĩ thú y Bhaskar Choudhury, chia sẻ. Con hổ trong sự việc được xác định là một cá thể hổ Bengal cái chưa trưởng thành hoàn toàn. Các chuyên gia về động vật hoang dã cho biết hành động của dân làng là hết sức liều lĩnh, bởi lẽ dù con hổ vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn, nó vẫn có đủ sức mạnh để dễ dàng giết chết những người trưởng thành khỏe mạnh nhất. Không có trường hợp dân làng nào bị hổ tấn công trong sự việc lần này. Cảnh sát bang Assam cho biết họ đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ tấn công hổ. Đây là những người xuất hiện trong đoạn video được chia sẻ lên mạng xã hội. Luật pháp tại Ấn Độ nghiêm cấm các hành vi xâm phạm, tấn công hay giết hại động vật hoang dã và người vi phạm sẽ bị phạt tù. Ấn Độ là nơi sinh sống của 2/3 số lượng hổ hoang dã trên toàn cầu. Theo kết quả điều tra vào tháng 4/2023, tại Ấn Độ có 3.167 cá thể hổ, tăng từ 2.967 con vào năm 2018. Số lượng hổ tăng nhiều làm tăng số vụ đụng độ giữa loài động vật ăn thịt này với con người. Không ít người dân sống tại các ngôi làng gần rừng và trong các khu bảo tồn thiên nhiên của Ấn Độ bị hổ tấn công, ăn thịt. Tuy nhiên, theo dữ liệu từ Cơ quan Bảo tồn hổ Ấn Độ (NTCA), quốc gia này đã ghi nhận 163 trường hợp hổ chết trong 11 tháng đầu năm 2023. Đây là số lượng cá thể hổ bị chết cao nhất kể từ năm 2012 cho đến nay. Trước đó, trong các năm 2020, 2021 và 2022, Ấn Độ ghi nhận lần lượt 120, 127 và 121 trường hợp hổ bị chết. Các chuyên gia động vật cho biết con số hổ bị chết tại Ấn Độ trong năm 2023 có thể còn cao hơn do nhiều trường hợp không được báo cáo hoặc ghi nhận, đặc biệt ở những khu vực rừng sâu và khó tiếp cận. Đây được xem là một kỷ lục buồn với loài hổ tại Ấn Độ, khiến các nhà khoa học phải đau đầu để xác định nguyên do khiến số lượng hổ chết tăng đột biến như vậy để có biện pháp xử lý phù hợp. Hổ Bengal tại Ấn Độ vẫn đang phải đối mặt với nguy cơ bị săn trộm, mất môi trường sống tự nhiên và bị nông dân giết chết trong các cuộc đụng độ…