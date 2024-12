Vừa mua ô tô, đang lái về nhà thì xe bốc cháy ngùn ngụt

Anh Hùng vừa mua ô tô giá 100 triệu đồng tại một cửa hàng ở Bến Tre. Trên đường lái xe về nhà, đoạn qua tỉnh Tiền Giang, phương tiện bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngày 23/12, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (C08 - Bộ Công an) cho biết, đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh Tiền Giang điều tra nguyên nhân vụ cháy ô tô trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ô tô bốc cháy dữ dội trên cao tốc (Ảnh: CTV). Thông tin ban đầu, lúc 11h30 cùng ngày, tài xế Võ Văn Hùng (49 tuổi, ngụ TPHCM) lái ô tô mang biển số tỉnh Long An chạy trên cao tốc TPHCM - Trung Lương theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TPHCM. Khi đến đoạn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì ô tô bất ngờ bốc cháy từ phần đầu xe. Phát hiện vụ việc, nam tài xế nhanh chóng dừng xe ở làn dừng khẩn cấp rồi cùng người cháu của mình rời khỏi xe và tìm cách chữa cháy nhưng không thành. Chiếc xe bị cháy trơ khung (Ảnh: CTV). Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông của Cục C08 đã nhanh chóng đến phân luồng điều tiết giao thông. Đồng thời Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Tiền Giang đã điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường ứng cứu. 30 phút sau, đám cháy được khống chế. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng chiếc ô tô bị hư hỏng. Qua làm việc nhanh với cảnh sát, tài xế cho biết, chiếc ô tô này vừa được anh mua tại một cửa hàng ở tỉnh Bến Tre với giá 100 triệu đồng. Khi anh đang lái xe về nhà, đến địa điểm trên thì xe cháy.