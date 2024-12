Lễ trao giải AAA 2024 quy tụ dàn sao đình đám bậc nhất xứ Kim Chi

Được so sánh là sự kết hợp của hai giải thưởng Oscar và Grammy tại châu Á, AAA 2024 quy tụ đông đảo diễn viên và ca sĩ Hàn Quốc cũng như các nghệ sĩ tài năng trong khu vực. Asia Artist Awards (AAA) là sự kiện vinh danh những thành tựu xuất sắc và sự đóng góp của các nghệ sĩ châu Á, từ những nghệ sĩ lão làng đến dàn tân binh trong lĩnh vực âm nhạc, truyền hình và điện ảnh. Đây được xem là một trong những lễ trao giải được mong chờ nhất làng giải trí Hàn Quốc bởi độ đầu tư hoành tráng cũng như những màn trình diễn đầy nhiệt huyết. Thái Lan là quốc gia châu Á thứ 5 được ban tổ chức AAA lựa chọn làm địa điểm trao giải, sau Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản và Philippines. Sự kiện sẽ diễn ra tại IMPACT Challenger Hall ở thủ đô Bangkok với sức chứa 40.000 khán giả. Được dẫn dắt bởi bộ 3 MC Ryu Jun Yeol, Jang Won Young (IVE) và Sung Hanbin (Zerobaseone), Lễ trao giải AAA lần thứ 9 sẽ mang đến nhiều bất ngờ với dàn line-up không thể “đỉnh” hơn.

Các nghệ sĩ được đề cử BTS, Byeon Woo-seok, IU Được so sánh là sự kết hợp của hai giải thưởng Oscar và Grammy tại châu Á, AAA 2024 quy tụ đông đảo diễn viên và ca sĩ Hàn Quốc cũng như các nghệ sĩ tài năng trong khu vực. Cận kề thời điểm diễn ra sự kiện lần thứ 9, ban tổ chức AAA 2024 đã có 5 lần công bố dàn nghệ sĩ sẽ tham dự và biểu diễn tại sự kiện. Dàn diễn viên tên tuổi như Kim Soo Hyun, Joo Won, Byeon Woo Seok, Kim Hye Yoon, Park Min Young, Ahn Bo Hyun, Jang Da Ah, Jo Yu Ri và cựu thành viên Golden Child, Choi Bomin, xác nhận sẽ tham dự. Điều khiến người hâm mộ mong chờ nhất chính là sân khấu biểu diễn của là những cái tên gây bão trên thị trường giải trí trong năm qua như BIBI, NCT 127, NewJeans, QWER, WayV, Zerobaseone, Le Sserafim, Suho của EXO, KISS OF LIFE, WHIB, TWS, &TEAM, NCT WISH và Day6…

Ryu Jun Yeol lần đầu làm MC tại Asia Artist Awards Không phụ thuộc vào ý kiến đánh giá của hội đồng chuyên môn, kết quả của AAA hoàn toàn do người hâm mộ bình chọn. Theo ban tổ chức, người chiến thắng được quyết định dựa trên dữ liệu bình chọn bởi người hâm mộ thông qua ứng dụng toàn cầu. Vòng sơ khảo của AAA đã kết thúc thành công vào ngày 31/10. Cuộc bình chọn cuối cùng cho giải Nam/Nữ diễn viên được yêu thích và giải Nam/Nữ ca sĩ được yêu thích đã được tổ chức từ ngày 4/11 đến ngày 20/11. Những nghệ sĩ đứng đầu trong vòng cuối cùng sẽ trở thành người chiến thắng ở mỗi hạng mục. Kết quả sẽ được công bố tại sự kiện trao giải. Chính vì vậy, đây được xem là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các fandom. Với những sản phẩm âm nhạc ấn tượng trình làng trong năm 2024, bốn thành viên của BTS là Jin, Suga, V và Jungkook cùng tập thể nhóm chiếm 5 trong số 30 đề cử của hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất. Trong khi đó, BABYMONSTER, TWICE, LE SSERAFIM, NewJeans, IU cùng nhiều tên tuổi khác đang cạnh tranh nhau ở hạng mục giải thưởng Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Đáng tiếc, 2024 là một năm khá yên ắng của Blackpink khi các cô nàng không có nhiều hoạt động âm nhạc nổi bật. Lý do này khiến cả nhóm và các thành viên solo đều vắng mặt trong Top 30 đề cử của hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất.

NewJeans Ở lĩnh vực truyền hình và điện ảnh, bộ đôi diễn viên Byeon Woo Seok và Kim Hye Yoon trong phim "Lovely Runner", Kim Soo Hyun và Kim Ji Won của "Queen of Tears" cùng nữ diễn viên IU của "Dream" là những gương mặt nổi bật của hai hạng mục Nam diễn viên và Nữ diễn viên được yêu thích nhất. Theo VOV