ACAMM-23 góp phần hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhận định về tình hình an ninh khu vực, đặc biệt là các thách thức an ninh phi truyền thống đang phải đối mặt như: khủng bố, thảm họa thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng... Những thách thức này đòi hỏi phải có cách thức ứng phó phù hợp, hợp tác chặt chẽ giữa các lực lượng và quốc gia.

Thời gian tới, Lục quân các nước ASEAN thống nhất cần tăng cường đoàn kết nội khối nhằm tạo sự đồng thuận, sức mạnh tập thể để ứng phó linh hoạt, chủ động với thách thức; chia sẻ thông tin, nhất là trong các lĩnh vực như chống khủng bố, an ninh mạng; đẩy mạnh hoạt động chung nhằm chia sẻ ý tưởng, nguồn lực, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn để nâng cao năng lực và khả năng phối hợp....

Qua đó, Lục quân các nước ASEAN tạo sự thống nhất, đồng thuận, tăng cường hợp tác để duy trì môi trường hòa bình, ổn định tại khu vực, đóng góp vào các nỗ lực chung của tất cả các thành viên ASEAN nhằm hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 và những năm tiếp theo.

Kết thúc Hội nghị, Việt Nam đã bàn giao chức Chủ tịch ACAMM cho Thái Lan. Năm 2000, ACAMM cũng từng được tổ chức lần đầu tiên tại Thái Lan nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác giữa Lục quân các nước ASEAN.