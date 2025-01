Đại gia gỗ vừa bị bắt vì đánh bạc: Cơ ngơi nghìn tỷ, từng lọt top 500 DN lớn

Trước khi bị bắt tại sòng bạc lớn, ông Đỗ Xuân Lập là Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt với doanh thu gần nghìn tỷ/năm, đồng thời là Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam từ năm 2019 đến nay. Tối 17/12/2024, “đại gia” ngành gỗ Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam bị bắt giữ trong sòng bạc trá hình đặc biệt lớn tại CLB Diamond, thuộc Công ty TNHH khách sạn Ngôi Sao Việt (đóng tại khách sạn Ramana, số 323 đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3). Trong số các “con bạc” bị bắt giữ, một số người là doanh nhân, chủ doanh nghiệp có tiếng trong nước. Có người tham gia đánh bạc với tổng số tiền lên đến 725.445 USD, tương đương hơn 18 tỷ đồng. Ông Đỗ Xuân Lập cùng một vài người bạn bị bắt giữ khi lực lượng công an ập vào kiểm tra. Theo đó, ông Lập bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về tội "Đánh bạc". Với vai trò Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), ông Đỗ Xuân Lập (67 tuổi, cư trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) thường xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng để nhận định về những khó khăn, thách thức cũng như xu hướng thị trường và cơ hội của ngành gỗ Việt. Ngoài chức vụ trên, ông Lập còn là người đại diện pháp luật của Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, địa chỉ tại QL 1A, KV 7, phường Bùi Thị Xuân (Quy Nhơn, Bình Định). Ông Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt. Ảnh: Tiendatquinhon Công ty được thành lập năm 1999, tên ban đầu là Công ty TNHH Tiến Đạt. Ông Đỗ Xuân Lập làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Thời điểm mới thành lập, công ty chỉ có một phân xưởng nhỏ tại đường Hoàng Văn Thụ (Quy Nhơn). Năm 2001, do nhu cầu mở rộng sản xuất, công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy ở KCN Phú Tài, đưa công suất hoạt động của nhà máy từ 30 container/tháng (năm 1999) lên 70 container/tháng. Các loại sản phẩm gỗ của công ty đã xuất khẩu sang nhiều thị trường, kim ngạch từ 2,65 triệu USD năm 2001 tăng vọt lên 12 triệu USD năm 2004, gấp 4,5 lần sau 3 năm. Sau đó, công ty tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất, nâng cao năng lực chế biến. Tháng 7/2007, Công ty TNHH Tiến Đạt đổi tên thành Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt. Hoạt động của Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt chuyên về sản xuất sản phẩm nội thất, ngoại thất, các sản phẩm lâm sản, thủ công mỹ nghệ... để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Trên website của công ty cũng giới thiệu Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt là doanh nghiệp chuyên cung cấp các sản phẩm gỗ chất lượng cao. Sau nhiều năm phát triển, doanh nghiệp này trở thành một trong những nhà sản xuất gỗ 100% sở hữu bởi người Việt, bằng cách tạo sự khác biệt và cam kết với ba dịch vụ cốt lõi: nhà máy an toàn và sạch sẽ, cơ sở hạ tầng chất lượng và giao hàng đúng hạn. Cuối tháng 3/2019, ông Đỗ Xuân Lập khi đó tiết lộ, kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt 40-45 triệu USD. Trong kết luận thanh tra của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội ngày 30/3/2023 về việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, có nêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Trong đó, doanh thu của công ty đạt 939 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 52 tỷ đồng. Công ty này từng lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Tháng 11/2019, ông Đỗ Xuân Lập được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam nhiệm kỳ IV (2019-2024).