Ngôi miễu ở TPHCM có mạch nước tự phun trào, nhiều người đến uống để cầu may

Ngôi miễu nhỏ có mạch nước tự phun trào từ nhiều năm trước khiến khách thập phương tò mò, đến uống, hứng vào bình đem về sử dụng để cầu may mắn, bình an. Miễu Mạch Nước thu hút nhiều khách thập phương bởi sở hữu mạch nước ngầm tự phun trào. Ảnh: Hà Nguyễn "Long mạch" tự phun trào Sáng cuối năm, chị Duy Linh (35 tuổi, huyện Củ Chi, TPHCM) mang theo nhiều chai nhựa đến miễu Mạch Nước (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM). Sau khi thắp hương, chị đến hồ nước phía trước miễu múc nước rửa mặt, uống trực tiếp rồi hứng đầy những bình đem theo. Cùng lúc, nhiều khách thập phương khác cũng đến hồ rửa mặt, hứng nước đem về sử dụng. Khi được hỏi, những người này đều cho rằng dòng nước tại miễu rất linh thiêng và là "long mạch" tự phun ra từ lòng đất. Mạch nước tự phun trào từ lòng đất hàng trăm năm trước nay được xây bể chứa hình long quy. Ảnh: Hà Nguyễn Ông Đặng Văn Chuyện, Trưởng ban Trị sự miễu Mạch Nước cho biết, dòng nước tại miễu là mạch nước ngầm. Mạch nước này phun trào lên từ lòng đất trước khi miễu Mạch Nước hiện diện tại đây. Ông Chuyện không nhớ rõ ngôi miễu xây cất năm nào, chỉ biết được trùng tu năm 2004. “Xưa kia, khu vực này là đồng ruộng, cỏ, cây dại mọc um tùm. Nơi có mạch nước phun trào hình thành hồ, kênh nhỏ chảy ra sông. Sau này, người xưa dựng mái lá làm ngôi miễu nhỏ thờ Thủy Long Thánh Mẫu. Thấy mạch nước ngầm phun lên trong vắt, ngọt mát, chảy mãi không ngừng, người xưa đắp hồ để đất cát không rơi xuống, làm bẩn dòng nước”, ông Chuyện cho biết. Hiện nay, vị trí nước phun trào được xây bể chứa hình long quy với phần bụng giống cái giếng có nắp đậy bằng lưới sắt hình nón. Bên trên bể có nhiều ca nhựa để khách hứng nước uống, rửa mặt. Nhiều người còn uống trực tiếp hoặc tưới nước lên đầu, cơ thể với hy vọng lấy may. Ảnh: Hà Nguyễn Dòng nước trong vắt chảy ra dưới đầu long quy, rót vào một hồ nước nhỏ được xây bằng gạch men sạch sẽ. Khách đến miễu chủ yếu hứng nước tại đây để uống trực tiếp hoặc đem về nhà sử dụng. Trước hồ nước nhỏ còn có một hồ nhân tạo khác rộng hơn. Tại đây cũng có những mạch nước phun lên từ lòng đất. “Các mạch nước này phun trào từ hàng trăm năm trước và vẫn chưa một lần khô cạn”, ông Chuyện nói thêm. Nhiều người đến miễu lấy nước về cho cả gia đình sử dụng, cầu may. Ảnh: Hà Nguyễn Niềm tin tâm linh Nhiều năm qua, miễu Mạch Nước tiếp đón nhiều lượt khách đến chiêm bái, thỉnh nước về sử dụng. Khách đến lấy nước đều có niềm tin tâm linh đây là dòng nước thiêng, mang đến may mắn, bình an. Trước đây, miễu đông khách thập phương vào ngày Rằm, mùng 1 hằng tháng. Tuy nhiên hiện nay, ngày nào trong tuần cũng có khách từ nhiều tỉnh thành đến thắp hương, uống, thỉnh nước về sử dụng. Khuôn viên miễu Mạch Nước có nhiều cây cảnh xanh mát, bên trong thờ Thủy Long Thánh Mẫu. Ảnh: Hà Nguyễn Để đảm bảo vệ sinh, miễu ghi rõ khách chỉ được sử dụng nước để uống hoặc rửa mặt. Khách không được rửa tay, tắm gội hoặc để trẻ em xuống hồ nước… Dù vậy, một số người vẫn múc tưới lên đầu như một cách gột rửa vận xui, cầu mong điều may mắn. Một số khác lại vẩy nước lên cơ thể với mong ước vượt qua bệnh tật. Ông Chuyện khẳng định thông tin nhiều người dân đến miễu lấy nước vì niềm tin tâm linh của riêng mình. Do nước phun trào không ngừng nên miễu không hạn chế người dân đến lấy đem về. Tuy vậy, ông khuyến cáo người dân không nên uống trực tiếp mà nên đem về nhà đun sôi, để nguội mới sử dụng. Ông thông tin: “Không chỉ người dân địa phương mà có cả những khách từ nhiều tỉnh thành khác đến miễu lấy nước về sử dụng. Họ đem theo chai, bình nhựa, thậm chí lái cả ô tô đến chở về. Trước tình hình này, trung tâm y tế huyện đã đến miễu lấy mẫu nước đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy nước an toàn, không vấn đề gì. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn khuyến cáo người dân nên đun sôi trước khi sử dụng”.