Thủ tướng Việt - Nga: Cam kết tháo gỡ rào cản, thúc đẩy 3 lĩnh vực hợp tác quan trọng

Sáng 15-1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đồng chủ trì Đối thoại doanh nghiệp cấp cao Việt Nam - Liên bang Nga Đối thoại với chủ đề: Phát triển bền vững thương mại - đầu tư, năng lượng và vận tải Việt Nam - Liên bang Nga do Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Phát triển kinh tế Nga phối hợp tổ chức trong chương trình thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đồng chủ trì Đối thoại Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: Nhật Bắc Tham dự đối thoại có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Liên bang Nga Chernyshenko Dmitry Nikolaevich; đại diện các bộ, ban, ngành của hai nước cùng gần 100 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Nga hoạt động trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, vận tải, logistics, nông nghiệp, xây dựng... Tập trung 3 lĩnh vực hợp tác quan trọng Cuộc đối thoại gồm 3 phiên, tập trung vào 3 lĩnh vực hợp tác quan trọng: Thương mại, đầu tư, nông nghiệp; hợp tác năng lượng (dầu khí và năng lượng hạt nhân); giao thông, logistics. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga đang phát triển tốt đẹp, trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế-thương mại là trụ cột quan trọng. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,57 tỉ USD, tăng hơn 25% so với năm 2023. Lũy kế đến tháng 11-2024, phía Nga có 199 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký khoảng 990 triệu USD. Việt Nam có 16 dự án đầu tư sang Nga còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 1,6 tỉ USD. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư chưa tương xứng với quan hệ chính trị, ngoại giao và tiềm năng. Tại cuộc Đối thoại, các doanh nghiệp hai nước thông tin kết quả hợp tác đầu tư thời gian qua tại mỗi nước trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, vận tải, logistics, nông nghiệp, xây dựng...; cam kết đầu tư lâu dài, ổn định tại hai nước; đồng thời thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác và phát triển các dự án trên lãnh thổ của nhau, cũng như các biện pháp nhằm tăng trưởng kim ngạch thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Nga thời gian tới. Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tham dự Đối thoại. Ảnh: Nhật Bắc Các doanh nghiệp phía Việt Nam nhấn mạnh một số thách thức như quy trình thông quan tại Nga còn phức tạp, thiếu hụt cơ sở hạ tầng logistics và nhu cầu cải thiện các chính sách đầu tư. Bà Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Tập đoàn TH, doanh nghiệp đang đầu tư các trang trại bò sữa và nhà máy chế biến sữa tại Nga, đại diện các doanh nghiệp của Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao tại Nga và đề xuất Chính phủ Nga hỗ trợ thêm về chính sách và cơ sở hạ tầng để mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chế biến thực phẩm và nông nghiệp công nghệ cao. Về phía doanh nghiệp Nga, bà Veronika, Tổng Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Nga, và ông Alexey Likhachev, Tổng Giám đốc Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga, chia sẻ về tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư với thị trường Việt Nam. Những lĩnh vực này không chỉ mang tính chiến lược mà còn gắn liền với các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và phục vụ an sinh xã hội. Đại diện các doanh nghiệp Nga tại Đối thoại. Ảnh: Nhật Bắc Cam kết mạnh mẽ tháo gỡ các rào cản Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin lắng nghe và trực tiếp phản hồi các ý kiến của doanh nghiệp hai nước, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và cam kết mạnh mẽ trong việc tháo gỡ các rào cản, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên, nhất là về thủ tục hành chính, vận tải và logistics, cơ chế chính sách về tài chính… Thủ tướng Mikhail Mishustin nhấn mạnh Chính phủ Nga luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động và nắm bắt cơ hội tại Nga, tiếp nối truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin phát biểu tại Đối thoại Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: Nhật Bắc Thủ tướng Nga đề cao việc thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng logistics, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và khuyến khích các dự án hợp tác chiến lược giữa hai nước. Thủ tướng Nga khẳng định mối quan hệ kinh tế song phương sẽ tiếp tục được củng cố, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và logistics, nhằm hướng tới sự phát triển bền vững và đóng góp vào lợi ích chung của cả hai quốc gia. Thủ tướng Nga cho rằng kim ngạch thương mại song phương hiện nay mới khoảng gần 5 tỉ USD là chưa tương xứng với tiềm năng lớn giữa hai nước. Cho biết phía Nga rất quan tâm tới vấn đề logistics, Thủ tướng Nga đánh giá Việt Nam đã trở thành trung tâm logistics quan trọng. Nga mong muốn và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đẩy mạnh hợp tác giao thông vận tải; cũng như cung ứng sản phẩm công nghiệp, hợp tác triển khai dự án điện hạt nhân. Đánh giá cao sự phát triển thương mại điện tử và nỗ lực số hóa quản lý nhà nước của Việt Nam, Thủ tướng Nga cũng cho biết phía Nga sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác trong an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo. Mong doanh nghiệp Nga mở rộng đầu tư Phát biểu tại Đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Nga phát triển sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đối thoại Doanh nghiệp cấp cao Việt Nam - Liên bang Nga. Ảnh: Nhật Bắc Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hai bên đã thống nhất nâng kim ngạch thương mại song phương, phải đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng, nhanh chóng cấp phép cho các sản phẩm, hàng hóa để nhiều hàng hóa thâm nhập vào thị trường của nhau. Các doanh nghiệp cũng phải linh hoạt, sáng tạo trong kết nối hai thị trường. Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử Việt Nam thuộc loại cao nhất khu vực, đây cũng là phương thức hợp tác mới. Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị cần đột phá hơn trong hợp tác năng lượng, mở rộng không gian hợp tác thăm dò, khai thác dầu khí; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình (gồm đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, ưu đãi tài chính, chuyển giao kinh nghiệm và nâng cao năng lực quản trị, bảo đảm an toàn hạt nhân và truyền thông về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình). Về logistics, giao thông vận tải, Thủ tướng cho rằng những hướng hợp tác đột phá là đường biển, đường sắt, tàu điện ngầm, gồm kết nối các tuyến đường sắt, hợp tác về công nghệ, quản lý, đào tạo nhân lực, sản xuất toa xe… Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, nhất là doanh nghiệp hai nước tăng cường kết nối, thông tin đến nhau những vấn đề bên này có nhu cầu, bên kia có tiềm năng; tổ chức kết nối giao thông, cả hàng không, hàng hải, nhất là đường sắt, để hàng hóa của mỗi nước tới được người dân nhiều hơn. Việt Nam vừa ban hành Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư; mong muốn các doanh nghiệp Nga tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng, vận tải, logistics.... Cam kết sẽ cùng Chính phủ Nga tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc mà doanh nghiệp hai nước đề xuất, Thủ tướng mong muốn doanh nghiệp hai nước sẽ phát huy trí tuệ, tranh thủ thời gian và sự quyết đoán, thúc đẩy hợp tác đầu tư, vì sự phát triển của mỗi nước và quan hệ hai nước.