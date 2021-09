30 điểm trượt đại học: 'Nghịch lý tuyển sinh, không có quốc gia nào như vậy'

Sau khi các trường đại học công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh, giáo viên và chuyên gia bất ngờ khi một số ngành học tăng điểm chuẩn lên mức 30 - 30,34 thậm chí 30,5 điểm. Không chỉ vậy, mùa tuyển sinh đại học năm nay cũng chứng kiến nhiều trường điểm chuẩn tăng đột biến từ 9 đến 11 điểm so với năm 2020.

Bất thường và bất công

TS Trần Thu Trà, Đại học Sư phạm TP.HCM cho rằng, thang điểm tuyệt đối trong xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT là 30 điểm/3 môn, nhưng năm nay nhiều ngành như Sư phạm Ngữ văn của Đại học Hồng Đức lấy 30,5 điểm khối C, ngành Hàn Quốc của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội 30 điểm khối C, ngành Xây dựng lực lượng của Học viện Chính trị Công an nhân dân 30,34 điểm khối C (với nữ). Như vậy những thí sinh đạt 29,9 hay 30 điểm vẫn có nguy cơ trượt nguyện vọng 1.

Ở tổ hợp xét tuyển C00, năm nay cả nước chỉ ghi nhận 2 thủ khoa đạt tổng điểm 29,25 điểm, trong khi điểm chuẩn các ngành trên đều cao hơn. Vậy nếu hai thủ khoa này đăng ký xét tuyển vào những ngành trên mà không có điểm cộng, chắc chắn sẽ trượt nguyện vọng.