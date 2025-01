Những sắc màu túi xách thịnh hành năm 2025

Xanh lá cây, tím, vàng, xanh dương đậm... là những sắc màu túi xách được ưa chuộng nhất năm 2025 mà chị em sành mốt không nên bỏ qua. Màu xanh lá cây: Đây là màu tượng trưng cho thiên nhiên và sự yên lành, rất phù hợp để diện vào năm mới. Xu hướng túi xách sắc màu xanh lá trong năm 2025 cũng được nhiều nhà mốt và tín đồ lăng xê. Vì là gam màu khá nổi nên khi chọn túi xách, chị em nên chú ý lựa chọn sắc độ phù hợp tông màu da để mang lại hiệu ứng tôn da. Ví dụ, những cô nàng da trắng có thể lựa chọn các gam màu nhạt hoặc đậm. Nhưng với da ngăm thì hãy ưu tiên các màu có sắc tố đậm. Màu tím: Là gam màu mang lại sự may mắn, cảm giác an toàn cho tâm hồn. Sắc tím cũng thể hiện nét trẻ trung, sang trọng và dễ mặc, dễ phối giúp chị em có được phong cách thời trang ấn tượng, tỏa sáng mọi lúc mọi nơi. Màu tím là một màu nổi bật nên khi phối trang phục với túi xách màu tím, chị em nên cân nhắc chọn các gam màu như đen, xanh nước biển, trắng... để cân bằng tổng thể outfit. Màu hồng: Là sắc màu tượng trưng cho sự may mắn tuy nhiên không phải gam màu dễ phối đồ. Nếu bạn không chắc chắn về khả năng phối màu đa sắc, thì hãy chọn các sắc độ đậm - nhạt trên cùng một tông màu hồng. Hay đơn giản hơn thì phối với các sắc màu cơ bản như đen, trắng và xám... Set đồ hồng phớt xinh xắn với nhiều sắc độ khác nhau sẽ giúp chị em hóa thành nàng tiểu thư ngọt ngào. Chiếc túi xách màu hồng nhỏ nhắn cũng trở thành điểm nhấn nữ tính khi diện outfit bụi bặm, chất lừ. Màu vàng: Túi xách màu vàng không chỉ tô điểm cho vẻ ngoài của phái đẹp thêm nổi bật mà còn giúp chị em khẳng định gu thời trang chuẩn mốt. Khi kết hợp túi màu vàng, hãy ưu tiên chọn các thiết kế sắc màu trung tính như đen, trắng, xám hoặc ghép đôi cùng gam màu vàng có nhiều sắc độ từ đậm đến nhạt để hoàn thiện phong cách cuốn hút, thời thượng. Màu cam: Khi chọn túi xách màu cam, cách mix&match dễ chịu và hoàn hảo nhất chính là kết hợp cùng những items màu sắc trung tính, tối giản như sắc trắng, đen, xám, nâu... Bản phối túi xách màu cam và váy trắng tuy đơn giản nhưng vẫn giúp chị em trở nên nổi bật, cân bằng lại tổng thể trang phục. Hoặc bạn có thể chọn sắc cam dịu nhẹ hơn để mix cùng trang phục trắng, xám mang đến vẻ đẹp thanh lịch, nhã nhặn. Màu đen: Là gam màu cơ bản và dễ phối đồ nên chị em có thể thoải mái mix&match trang phục khi chọn túi xách đen. Từ những bộ cánh màu nổi như đỏ, vàng, cam,... cho đến các màu cơ bản như nâu, be, trắng... thì túi xách màu đen đều có thể "cân" được hết. Kiểu túi xách chữ nhật, hình bán nguyệt, dáng đeo chéo hoặc ''kẹp nách'' sẽ là items thịnh hành trong năm nay. Màu trắng: Tương tự sắc đen, túi xách màu trắng cũng dễ phối với các màu sắc khác từ cơ bản cho đến nổi bật. Vì thế chị em có thể thoải mái mix&match với mọi trang phục khi chọn diện cùng túi xách màu trắng. Các thiết kế túi mini nhỏ xinh hay túi to bản đều là lựa chọn phù hợp cho mùa mốt 2025. Thu Vân