Lời khai của cô gái dẫn cháu bé 4 tuổi ra khỏi trường mầm non ở Hải Phòng

Đồng Thị Hà Thu khai rằng bản thân không quen biết bé M., do đọc thấy tên bé trên tủ đồ học sinh nên vào lớp xin phép cô giáo cho đón về. Cô gái dẫn cháu bé 4 tuổi ra khỏi trường mầm non ở Hải Phòng Theo lời khai của Đồng Thị Hà Thu, chiều 13/1, người phụ nữ này đến trường Mầm non Thiên Hương (TP Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) và đứng chờ ở cổng vì chưa đến giờ trả trẻ. Khoảng 10 phút sau, bảo vệ nhà trường mở cổng, Thu đi bộ lên tầng 2, đến lớp 3A2, nhìn vào tủ đồ học sinh thấy có tên Nguyễn Thị Tr. M. liền vào lớp xin phép cô giáo cho đón cháu M. Khi được gọi tên, cháu M. nhanh chóng chạy ra và theo Thu về. Thu nhờ người dân gọi hộ taxi, sau đó mang cháu bé di chuyển về phố Trần Nguyên Hãn. Cơ quan công an lấy lời khai của Đồng Thị Hà Thu. Cũng theo lời khai của Đồng Thị Hà Thu, khi cô ta dẫn cháu bé đi bộ, có người hỏi "đã ăn gì chưa" và cho tiền để mua đồ ăn. Khi có tiền, Thu mua đồ ăn cho cháu bé. Tối 13/1, Thu thuê phòng tại một khách sạn tại nội thành Hải Phòng và nghỉ cùng cháu M. Hà Thu cũng khai rằng, bản thân và cháu bé không quen biết nhau từ trước, do thích bé gái nên khi thấy tên cháu trên tủ đồ thì vào lớp xin đón bé. Cô gái này tỏ ra ân hận vì hành động của mình khiến gia đình cháu bé lo lắng. Đồng Thị Hà Thu đang bị tạm giữ tại Công an TP Thuỷ Nguyên. Sáng 15/1, tại trụ sở Công an TP Thuỷ Nguyên, đoàn công tác Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đến thăm, tặng quà và cảm ơn đơn vị đã khẩn trương, tích cực phối hợp các lực lượng và quần chúng nhân dân sớm tìm được cháu M. Minh Khang