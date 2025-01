TP HCM: Cháy chung cư Mizuki Park Nam Long, có người đi cấp cứu

Hàng chục cảnh sát chữa cháy cùng xe thang, cấp cứu được điều động đến chung cư Mizuki Park Nam Long. Ngày 15-1, Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đang điều tra vụ cháy chung cư Mizuki Park Nam Long. Một số người bị ngạt khói được đưa đi cấp cứu. Hơn 19 giờ, đám cháy phát ra từ tầng 3, block MP3 của chung cư Mizuki Park Nam Long, đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng. Lúc này, chuông báo cháy vang lên khiến hàng trăm cư dân chạy xuống đất theo lối thang bộ. Khói sau đó toả ra, lan sang nhiều căn hộ. Cảnh sát chữa cháy Công an huyện Bình Chánh cùng xe chữa cháy, xe thang, cấp cứu được điều động đến hiện trường. Cảnh sát cùng lực lượng chữa cháy tại chung cư đã tiến hành dập lửa, chống cháy lan. Bước đầu xác định có một số người bị ngạt khói được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện gây cháy tủ điện ở tầng 3 block MP3. Khu vực bùng phát cháy đầu tiên Một số hình ảnh do phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận tại hiện trường: Hàng trăm cư dân thoát ra ngoài theo lối thang bộ. Ảnh: Thanh Nhân Cảnh sát được điều động đến hiện trường. Ảnh: Thanh Nhân Chung cư Mizuki Park Nam Long có nhiều toà tháp. Cảnh sát tiến vào chung cư để dập lửa và điều tra nguyên nhân. Ảnh: Thanh Nhân.