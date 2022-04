10 tỷ phú Nga có tài sản sụt giảm nhiều nhất

Chủ tịch tập đoàn khai thác và luyện kim Nornickel, Vladimir Potanin được cho là ít thiệt hại trong cuộc chiến trừng phạt khi chỉ có Canada đưa ra các hạn chế đối với ông. Nhưng công ty, do các lệnh trừng phạt đã bị gián đoạn trong việc cung cấp palađi cho thị trường nước ngoài vào giữa tháng Ba.

Tài sản tính đến tháng 4/2022: 1,4 tỉ USD

Tài sản năm 2021: 10,6 tỉ USD

Vào năm 2015, Sverdlov đã tạo ra một công ty khởi nghiệp cho việc sản xuất xe điện Arrival có trụ sở ở London. Vào tháng 3/2021, Arrival niêm yết trên sàn Nasdaq thông qua việc sáp nhập với SPAC, một công ty Mỹ CIIG Merger. Các nhà đầu tư đã định giá Arrival là 13,8 tỉ USD.

Tài sản của Denis Sverdlov đã giảm do cổ phiếu Arrival hiện đang giao dịch thấp hơn 6 lần so với giá niêm yết khoảng 3,15 USD vào tháng 4/2022 so với 22,8 USD vào tháng 3/2021.



Vladimir Lisin.

Tài sản sụt giảm: -7,8 tỉ USD

Tài sản tính đến tháng 4/2022: 18,4 tỉ USD

Tài sản năm 2021: 26,2 tỉ USD

Cổ phiếu Tập đoàn khai thác và luyện kim Norilsk Nickel (NLMK) giảm từ 219 ruble/cổ phiếu vào ngày 22/2 xuống 168,3 ruble/cổ phiếu vào ngày 24/2 và vào giữa tháng 4 chúng còn giao dịch thấp hơn. Vào ngày 20/4, giao dịch cổ phiếu này đóng cửa ở mức 149,16 ruble/cổ phiếu.



Roman Abramovich.

Tài sản sụt giảm: -7,6 tỉ USD

Tài sản tính đến tháng 4/2022: 6,9 tỉ USD

Tài sản năm 2021: 14,6 tỉ USD

Roman Abramovich lọt top 10 tỷ phú Nga kém may mắn nhất thời gian qua khi tài sản của ông đã giảm 7,6 tỷ USD. Abramovich tích cực tham gia các cuộc đàm phán hòa bình với tư cách là trung gian giữa Điện Kremlin và Kiev, kể cả ở Istanbul. Hai du thuyền lớn nhất của ông là Eclipse và Salaris hiện đang cập cảng ở vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ. Vào giữa tháng 4, đảo Jersey đã phong tỏa khối tài sản của Abramovich lên tới 7 tỉ USD.

Thanh Bình (lược dịch)