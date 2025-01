Con dâu các triệu phú, tỷ phú Việt làm gì sau khi kết hôn?

Nhiều mỹ nhân showbiz Việt sau khi trở thành con dâu của các gia đình giàu có đã lựa chọn một cuộc sống khác rất nhiều so với trước khi kết hôn. Sau khi xác định quan hệ nghiêm túc với doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng (con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng), Phương Nhi, Á hậu 2 cuộc thi Miss World Vietnam năm 2022, chọn lối sống kín tiếng hơn, hạn chế xuất hiện trước công chúng và trên các nền tảng mạng xã hội. Trước lễ ăn hỏi diễn ra sáng 15/1, cô còn quyết định khóa trang cá nhân. Á hậu Phương Nhi trong lễ ăn hỏi sáng 15/1. Mặc dù đến năm 2026 đôi trẻ mới làm đám cưới nhưng có thể đoán được cuộc sống con dâu hào môn của Á hậu Phương Nhi sẽ không giống những mỹ nhân showbiz khác. Trước Phương Nhi, một số hoa hậu, diễn viên, người nổi tiếng khác từng hoạt động tích cực trong showbiz của làng giải trí Việt cũng trở thành nàng dâu của triệu phú, tỷ phú và cuộc sống, công việc của họ thay đổi rất nhiều sau khi kết hôn. Diễn viên Tăng Thanh Hà Tăng Thanh Hà là con dâu của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - "vua hàng hiệu của Việt Nam". Chồng cô, doanh nhân Louis Nguyễn, đang đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc Phát triển kinh doanh của tập đoàn. Tăng Thanh Hà trở thành con dâu của "vua hàng hiệu" vào năm 2012. Trước khi kết hôn, Tăng Thanh Hà là ngôi sao đình đám, hoạt động rất tích cực trong showbiz, được mệnh danh là "ngọc nữ màn ảnh Việt". Cô liên tiếp có mặt trong những bộ phim ăn khách như: Dốc tình, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Mỹ nhân kế... Người đẹp sinh năm 1986 còn là người mẫu nổi tiếng. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Tăng Thanh Hà sang Singapore học ngành Quản lý khách sạn. Tăng Thanh Hà và chồng trong tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Sau khi kết hôn, Tăng Thanh Hà không còn hoạt động nghệ thuật nữa. Giới truyền thông thỉnh thoảng thấy cô xuất hiện trong các sự kiện kinh doanh của gia đình chồng. Cô mở chuỗi nhà hàng chuyên về hải sản với nhiều cơ sở ở TP.HCM. Người đẹp cũng tham gia kinh doanh trong lĩnh vực thời trang với hệ thống cửa hàng kính mắt và quần áo trong các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội, TP.HCM và Nha Trang. Tăng Thanh Hà khá thành công trong lĩnh vực kinh doanh riêng. Bên cạnh công việc kinh doanh, Tăng Thanh Hà cũng nổi tiếng là một mẹ đảm. Cô thường vào bếp chuẩn bị các món ăn cho gia đình và chăm sóc chu đáo 3 người con đang ở tuổi ăn, tuổi lớn. Tăng Thanh Hà có cuộc sống hạnh phúc bên chồng và ba con. Hotgirl Linh Rin Người con dâu nổi tiếng thứ hai của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn là Linh Rin, vợ Phillip Nguyễn - người đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Phát triển dự án trong tập đoàn kinh tế của gia đình. Trước khi kết hôn, Linh Rin là một hotgirl, người mẫu đắt show. Cô từng thử sức trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh nhưng chưa tạo được nhiều dấu ấn. Linh Rin từng có thời gian du học ở Anh. Cô học ngành Nghệ thuật tại trường University of the Arts London. Linh Rin từng là hotgirl nổi tiếng trước khi làm dâu hào môn. Giống chị dâu Tăng Thanh Hà, sau khi kết hôn, Linh Rin cũng từ bỏ các hoạt động trong ngành giải trí. Trong một lần chia sẻ trên truyền thông, người đẹp sinh năm 1993 cho biết cô đang thử sức với công việc kinh doanh trong tập đoàn nhà chồng. Bên cạnh đó, cô dành nhiều thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng con. Linh Rin và chồng. Hoa hậu Đặng Thu Thảo Đặng Thu Thảo từng giành ngôi vị Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012 và tiếp đến là ngôi Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô được người hâm mộ gọi là "thần tiên tỷ tỷ", "hoa hậu của các hoa hậu" bởi vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng. Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Năm 2017, Đặng Thu Thảo kết hôn với Nguyễn Trung Tín, doanh nhân sinh năm 1987, tốt nghiệp thạc sỹ về thương mại tại Đại học Melbourne. Gia đình anh là chủ một tập đoàn đã hoạt động gần 30 năm, sở hữu nhiều tòa nhà, trung tâm spa và khách sạn trên cả nước. Từ khi làm dâu hào môn, nàng hậu lui về vun vén tổ ấm và hạn chế tham gia các hoạt động showbiz. Ngoài chăm lo gia đình, Đặng Thu Thảo còn hỗ trợ ông xã trong công việc, quảng bá những dự án mới của gia đình. Thu Thảo và gia đình chồng trong tiệc đón ông Barack Obama. Á hậu Dương Trương Thiên Lý Dương Trương Thiên Lý từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Cô được rất nhiều người yêu thích bởi gương mặt thanh tú cùng thần thái trẻ trung, thuần khiết. Dương Trương Thiên Lý từng đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008. Dù rất được yêu mến nhưng Dương Trương Thiên Lý không bước chân vào showbiz. Không lâu sau khi thành Á hậu, cô sang Mỹ du học. Trở về nước, người đẹp kết hôn với doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn, sinh năm 1970. Chồng Dương Trương Thiên Lý là con trai của bà Tư Hường, chủ Tập đoàn Hoàn Cầu (đơn vị từng giữ bản quyền đề cử các người đẹp dự thi Miss Universe) và Ngân hàng Nam Á. Dương Trương Thiên Lý kết hôn với người chồng hơn cô 27 tuổi. Một thời gian sau đó, Dương Trương Thiên Lý tái xuất làng giải trí với vai trò giám đốc của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Việt Nam. Cùng với Ban tổ chức và giám khảo, Thiên Lý góp công tìm ra 2 hoa hậu đình đám của showbiz Việt là Phạm Hương và H’Hen Niê. Dương Trương Thiên Lý hoạt động tích cực trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, giáo dục. Là vợ doanh nhân, Dương Trương Thiên Lý hoạt động tích cực trong lĩnh vực kinh doanh. Cô có cổ phần, đóng góp và thành lập hàng chục doanh nghiệp đầu tư về bất động sản, sân golf, khách sạn. Người ra, người đẹp còn góp vốn thành lập một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Doanh nghiệp này đang sơ hữu hệ thống 5 trường mầm non quốc tế tại TP.HCM. Có thông tin Á hậu Dương Trương Thiên Lý sở hữu khối tài ước tính 1.000 tỷ đồng. Minh Hương