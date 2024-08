Vì sao xe màu sáng đỗ dưới trời nắng lại mát hơn xe màu tối?

Nhiệt độ của vỏ chiếc xe màu đen lên tới 159 độ F (tương đương 70,5 độ C). Trong khi đó, chiếc Highlander với màu trắng chỉ đạt nhiệt độ 113℉ trong cùng một điều kiện (tương đương 45 ℃).

Như vậy ở cùng một điều kiện dưới nắng, chọn xe màu sáng xe màu trắng có vỏ mát hơn tới hơn 25 độ. Điều này đương nhiên cũng sẽ dẫn tới nội thất bên trong xe mát hơn vào những ngày hè - cho dù cabin còn được ngăn cách với vỏ bởi các lớp cách âm và cách nhiệt.



Xe màu đen thường hấp thụ nhiệt cao hơn những màu khác. (Ảnh minh họa).

Ngoài 2 màu hấp thụ nhiều và ít nhiệt nhất này, MikesCarInfo còn thử đo nhiệt độ của những chiếc xe ô tô màu xám nhạt và bạc duới nắng. Kết quả xe màu xám nhạt nóng gần ngang với xe màu đen, đạt 146 độ F (63,3 độ C) trong khi màu bạc không chênh quá nhiều so với màu trắng, đạt 129 độ F (53,89 độ C).