Ngân hàng rao bán lô 27 xe ô tô, giá khởi điểm chỉ vài chục triệu đồng

3 lô xe ô tô với tổng cộng 27 chiếc được ngân hàng chuẩn bị rao bán với giá khởi điểm có lô trung bình chỉ từ 60 triệu đồng mỗi chiếc. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Long Biên (BIDV Long Biên) vừa thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gồm 14 xe ô tô tải hiệu KIA. Toàn bộ số xe này đều được đăng ký vào năm 2019 tại Hà Nội. Các xe được cấp giấy đăng ký từ tháng 1-3/2019. Giá khởi điểm của lô tài sản trên là 1,024 tỷ đồng. Tính trung bình, mỗi chiếc xe có giá khởi điểm chỉ hơn 73 triệu đồng. BIDV Long Biên cũng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo của khách hàng L.M.T, gồm 8 xe ô tô tải hiệu KIA. Cả 8 xe này đều được cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông và biển kiểm soát vào tháng 1/2019 tại Hà Nội. Giá khởi điểm cho 8 chiếc xe ô tô tải KIA này là 479,7 triệu đồng, tương đương mỗi xe khoảng 60 triệu đồng. Ngoài ra, BIDV Long Biên cùng lúc thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo của CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Tấn Sang, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hàng hoá, chuyển nhà trọn gói, với hơn 300 đầu xe. Tài sản đấu giá gồm 5 xe ô tô tải hiệu Thaco, toàn bộ được cấp giấy chứng nhận đăng ký từ năm 2016. Giá khởi điểm cho lô xe này là 540,8 triệu đồng. Bình quân mỗi chiếc có giá khởi điểm hơn 108 triệu đồng. Cũng tại BIDV, Chi nhánh Thành Đô tiếp tục rao bán khoản nợ trị giá hơn 65 tỷ đồng của một doanh nghiệp kinh doanh ô tô là CTCP Ô tô An Thái Coneco (địa chỉ tại Thái Bình). Trong đó, khoản nợ gốc là 34,756 tỷ đồng. Tài sản đảm bảo cho khoản vay gồm nhà xưởng, nhà điều hành, nhà kiểm định, nhà ăn, nhà sơn, nhà mạ, nhà để xe, sân đường nội bộ, tường, cổng, trạm điện (diện tích đất 29.977,4m2, thời hạn sử dụng đến 31/12/2044, nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm); xưởng cơ khí, nhà vòm, sân nhà lắp ráp; máy móc, thiết bị tại KCN Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình. Ngoài ra, tài sản đảm bảo cho khoản vay của Ô tô An Thái Coneco còn 10 xe tải sát xi nhập khẩu hiệu Hino, 1 xe ô tô Lexus 8 chỗ hiệu Lexus 570. Giá khởi điểm cho khoản nợ của Ô tô An Thái Coneco được BIDV rao bán là 34,902 tỷ đồng. GPBank rao bán xe sang Audi với giá hơn 1,3 tỷ đồng Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu - Chi nhánh Đà Nẵng (GPBank Đà Nẵng) thông báo về việc bán đấu giá tài sản đảm bảo là 1 xe ô tô con đã qua sử dụng, nhãn hiệu Audi, số loại Audi A6 design 45 TFSI. Đây là chiếc xe 5 chỗ ngồi, số tự động, nhập khẩu từ Đức, sản xuất năm 2020, màu trắng. Giá khởi điểm của tài sản là 1,330 tỷ đồng. Người đăng ký đấu giá được yêu cầu đặt trước 260 triệu đồng. Chi nhánh GPBank Đông Đô (Hà Nội) cũng vừa thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Aveo 1.4MT, động cơ 1.4L, 05 chỗ, màu nâu. Giá khởi điểm của chiếc xe này là 112,8 triệu đồng. Người tham gia đấu giá được yêu cầu đặt trước số tiền 20 triệu đồng.