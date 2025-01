Dấu hiệu cho thấy gầm xe ô tô bị hỏng

Là một trong những bộ phận quan trọng trên ô tô, việc gầm xe hư hỏng sẽ ảnh hưởng lớn đến quá trình vận hành, dẫn tới nguy cơ mất an toàn giao thông. Gầm xe là nơi chứa nhiều bộ phận quan trọng của ô tô như hệ thống phanh, hệ thống truyền động...Do đó, việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện sớm những hỏng hóc là điều cần thiết, đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển. Dưới đây là các dấu hiệu nhận biết hư hỏng gầm xe ô tô: Máy hoạt động không ổn định Khi di chuyển, nếu thấy tiếng ồn phát ra từ dưới gầm xe, đặc biệt tiếng kêu to hơn khi đi qua đoạn đường gồ ghề, rất có thể bạc lót và ro-tuyn trụ lái của xe bị mòn và lỏng. Đây như một dấu hiệu thay thế càng A càng sớm càng tốt trước khi bộ phận này hư hỏng nặng hơn, ảnh hưởng đến các chi tiết khác trong hệ thống khung gầm. Xe lệch một bên dù đang đi đường phẳng Nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng này là lực phanh tác động lên bánh xe không đồng đều. Nếu xuất hiện tình trạng này, cần mang xe đi sửa sớm, bởi nếu di chuyển dài dễ khiến xe bị lật trong các tình huống phanh gấp ở tốc độ cao hoặc vào cua. Lốp xe rít mạnh Khung gầm xe hư hỏng ảnh hưởng lớn đến quá trình vận hành. (Ảnh: Jasso) Tiếng kêu rít mạnh ở bánh xe là dấu hiệu cho thấy lốp đã xuống cấp, méo vặn...Lúc này, thay lốp là việc cần thiết. Nhiệt độ nước làm mát động cơ cao Nhiệt độ của động cơ xe thường nằm giữa 2 mức báo nhiệt C (cold) và H (hot). Khi vận hành, nếu nhiệt độ động cơ cao bất thường, không nên tiếp tục vận hành xe ở những cung đường khắc nghiệt. Nếu chạm tới mức H tuyệt đối, không nên vận hành xe vì có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Tay lái rung Tay lái rung trong quá trình di chuyển cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy gầm ô tô có thể bị hư hỏng. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này có thể do lốp xe quá non hoặc quá căng, thoái hóa cao su phần cân bằng, đai ốc, khớp nối hư hỏng... Hệ thống xả khí kêu bất thường Nếu phát hiện âm thanh lạ và khí thải rò rỉ dưới nắp ca-pô, cần giữ động cơ hoạt động, đồng thời mở nắp ca-pô để xác định rõ nguyên nhân. Trường hợp đơn giản nhất, ron giữa hệ thống xả và động cơ bị rò rỉ hay bulong bị bung, chỉ cần siết lại bulong. Trường hợp đầu ống xả bị nứt, cần đưa xe đi kiểm tra. Minh Phương(tổng hợp)