Vé trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia bị "hét" đến 5 triệu đồng/cặp

Chỉ còn vài tiếng nữa trận thi đấu bóng đá nam giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia sẽ diễn ra.

Việc đội tuyển U23 Việt Nam vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 với ngôi đầu bảng giúp vé "chợ đen" có cớ để đẩy giá vé lên cao.

Dọc đại lộ Hùng Vương, trước cửa sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) - nơi trận đấu sắp sửa diễn ra, các phe vé đang hoạt động vô cùng tấp nập trong những ngày qua. Càng về cuối ngày, những phe vé càng đẩy giá trị những tấm vé mà họ cầm trong tay.

Chiều 19.5, có mặt ghi nhận tại cổng sân vận động Việt Trì, giá vé “chợ đen” so với vé ban tổ chức bán ra đang cao hơn gần 4 - 5 lần. Cụ thể, giá vé “chợ đen” đối với khán đài A – B dao động từ 3,5 – 5 triệu đồng/cặp, khán đài C – D từ 2,3 – 2,7 triệu đồng trên cặp. Theo các phe vé, giá vé hôm nay đã giảm rất sâu so với những ngày hôm trước.