Tuyển Việt Nam hoà 'hú vía' trước Philippines tại ASEAN Cup 2024

Tuyển Việt Nam phải nhờ tới bàn thắng ở phút bù giờ thứ 7 của Doãn Ngọc Tân mới thoát thua trước Philippines trong loạt trận thứ 3 bảng B ASEAN Cup 2024 (AFF Cup) diễn ra tối 18/12. Phút 90+8: Trận đấu kết thúc Tuyển Việt Nam có trận hoà hú vía trước Philippines. Đây là trận đấu mà đội bóng của HLV Kim Sang Sik chơi không tốt, trong khi đội chủ nhà lột xác. Rất may, tuyển Việt Nam vẫn có thể có 1 điểm và giữ được ngôi đầu bảng sau lượt trận thứ 3 Phút 90+7: Sau nhiều pha phạt góc, tuyển Việt Nam có bàn gỡ 1-1 Từ pha đá phạt góc, thủ môn Philippines mắc lỗi bắt bóng hụt, giúp Ngọc Tân đánh đầu cận thành quân bình tỉ số Phút 90+4: Việt Anh bỏ lỡ Phút 90+2: Sức ép khủng khiếp đang dồn về phía khung thành đội chủ nhà Tuyển Việt Nam đang đẩy cao đội hình tấn công, nhưng vẫn chưa thể tìm được cơ hội rõ rệt Phút 90: Hiệp 2 có 8 phút bù giờ Phút 85: Tuyển Việt Nam vẫn bế tắc trong các đợt triển khai tấn công Phút 82: Tuyển Việt Nam thay người Tuấn Hải vào thay cho Đinh Thanh Bình Phút 80: Tuyển Việt Nam nỗ lực tìm cơ hội tấn công Tuy nhiên, mọi thứ là khá bế tắc trước đội chủ nhà Phút 77: Thanh Bình nhận thẻ vàng Phút 75: Tuyển Việt Nam thay người Tiến Linh, Văn Vĩ vào thay cho Nguyễn Thanh Bình và Văn Khang Phút 69: Trọng tài check VAR kiểm tra bàn thắng Phút 67: Philippines ghi bàn Từ đường chuyền dài, Văn Khang đánh đầu phá bóng không chính xác, Gayoso nhận bóng và vượt qua Việt Anh trước khi sút tung lưới Nguyễn Filip. Phút 62: Văn Toàn vào sân Người rời sân là Châu Ngọc Quang Phút 60: Văn Thanh dứt điểm Cú dứt điểm rất căng của Văn Thanh ngay sát vòng 16m50 đưa bóng dội xà ngang. Sau đó có thêm cú dứt điểm từ cầu thủ này, nhưng không chính xác Phút 57: Hậu vệ Philippines phòng ngự lúng túng để Thanh Bình lốp bóng cho Vĩ Hào xâm nhập vòng cấm. Tiếc rằng cú dứt điểm ở góc hẹp của tiền đạo B.Bình Dương bị cầu thủ chủ nhà kịp thời cản phá chịu phạt góc. Phút 50: Tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình tấn công 21h07: Hiệp 2 bắt đầu Hiệp hai trận đấu bắt đầu. HLV Kim Sang Sik quyết định rút Quang Hải cho ra nghỉ dưỡng sức để nhường chỗ cho Hoàng Đức. Phút 45+5: Hiệp 1 kết thúc Cả hai đội ra nghỉ với tỉ số hoà 0-0 Phút 45+ 2: Philippines đưa bóng vào lưới Nguyễn Filip Tuy nhiên, trước đó cầu thủ đội chủ nhà đã phạm lỗi với Việt Anh Phút 45: Hiệp 1 có 5 phút bù giờ Phút 40: Văn Thanh dứt điểm Từ quả phạt sát biên phải của tuyển Việt Nam, Quang Hải đẩy bóng cho Văn Thanh dứt điểm bằng chân trái bị thủ môn Deyto bắt gọn trái bóng. Phút 37: Philippines súyt mở tỉ số Reyes đi bóng qua hàng loạt cầu thủ tuyển Việt Nam, nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc Phút 26: Thế trận hấp dẫn Cả hai đội đang chơi tấn công khá chủ động Phút 25: Đinh Thanh Bình bỏ lỡ Sau pha cài đè khôn ngoan, Đinh Thanh Bình tung ra cú dứt điểm nhưng không thắng được thủ thành đội chủ nhà Phút 18: Tuyển Việt Nam liên tục ép sân Phút 11: Trọng tài không cho tuyển Việt Nam hưởng 11m Sau khi check VAR, trọng tài Uzbekistan Akobirxuja Shukurullaev thay đổi quyết định thổi 11m cho tuyển Việt Nam Phút 9: Văn Thanh ngã trong vòng 16m50 Sau đó, trọng tài đang check VAR kiểm tra 11m Đinh Thanh Bình căng ngang từ cánh phải để Văn Thanh xâm nhập vòng cấm, anh bị ngã sau tác động của Tabinas. Và trọng tài lập tức thổi phạt đền cho tuyển Việt Nam. Phút 4: Quang Hải dứt điểm vọt xà Từ pha đá phạt của Văn Thanh, Quang Hải dứt điểm đưa bóng vọt xà ngang 20h00: Trận đấu bắt đầu Đội chủ nhà Philippines giao bóng trước 19h55: Trận đấu sắp bắt đầu 19h00: Hai đội ra sân chuẩn bị cho trận đấu: 18h30: Tuyển Việt Nam công bố đội hình xuất phát So với các trận đấu trước, HLV Kim Sang Sik sử dụng nhiều cầu thủ mới khi đối đầu với Philippines.

Cụ thể, chiến lược gia người Hàn Quốc tung Việt Anh, Ngọc Quang, Thanh Bình, Đinh Thanh Bình vào sân ngay từ đầu 18h15: CĐV Việt Nam tới sân cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang Sik Thông tin lực lượng: Philippines đang có lực lượng tốt nhất cho trận đấu này. Trong khi đó, ĐT Việt Nam gặp chút rắc rối khi trung vệ Bùi Tiến Dũng đang đau gối, và chân của Hai Long cũng bị đau sau pha va chạm với tuyển thủ Indonesia ở trận đấu vừa qua. Bên cạnh đó, Nguyễn Xuân Son cũng chưa thể ra sân ở trận đấu này. Đội hình dự kiến Philippines vs Việt Nam Philippines: Deyto, Kempter, Bailey, Linares, Rontini, Tabinas, Kekkonen, Monis, Gayoso, Reyes, Kristenssen. Việt Nam: Nguyễn Filip, Việt Anh, Duy Mạnh, Thành Chung, Tấn Tài, Văn Thanh, Quang Hải, Ngọc Tân, Hoàng Đức, Văn Toàn, Tuấn Hải.