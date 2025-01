Thu hồi dự án Đà Lạt Plaza có liên quan vụ án Trương Mỹ Lan

Dự án Đà Lạt Plaza ở vị trí đắc địa bậc nhất thành phố Đà Lạt vừa bị tỉnh Lâm Đồng thu hồi do vi phạm Luật Đất đai. UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty Cổ phần Du lịch Delta (Công ty Delta). Đất bị thu hồi nằm ở đường Phan Như Thạch, phường 1, thành phố Đà Lạt với tổng diện tích gần 3.400m2. Công ty Delta bị thu hồi đất do vi phạm Luật Đất đai. UBND tỉnh Lâm Đồng xác định, công ty này đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất theo quy định nhưng đến nay vẫn không đưa đất vào sử dụng. Khu đất dự án Đà Lạt Plaza nằm trên đường Phan Như Thạch, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu). Như Dân trí thông tin, Công ty Delta được UBND tỉnh Lâm Đồng giao đất vào năm 2007 để đầu tư xây dựng Khu liên hợp Khách sạn và Trung tâm thương mại Đà Lạt Plaza (Đà Lạt Plaza). Các hạng mục công trình của dự án bao gồm hệ thống đường giao thông nội bộ; bãi xe; hệ thống cấp, thoát nước; khối nhà dịch vụ có kiến trúc lên đến 14 tầng. Tổng vốn đầu tư dự án Đà Lạt Plaza khoảng 267 tỷ đồng. Một góc khu đất dự án Đà Lạt Plaza (Ảnh: Minh Hậu). Vì chậm đưa đất vào sử dụng, ngày 3/5/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng có tờ trình gửi UBND tỉnh này, đề nghị thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao cho Công ty Delta ở dự án Đà Lạt Plaza. Cuối tháng 10/2024, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng dừng việc thu hồi quyền sử dụng đất, dừng việc chấm dứt hoạt động dự án và giữ nguyên hiện trạng. Dự án Đà Lạt Plaza do Công ty Delta làm chủ đầu tư bị thu hồi vì vi phạm luật đất đai (Ảnh: Minh Hậu). Theo SCB, dự án Đà Lạt Plaza là tài sản thế chấp tại ngân hàng này để đảm bảo khoản vay của một công ty, có liên quan đến vụ án bà Trương Mỹ Lan. SCB cho rằng việc UBND tỉnh Lâm Đồng quyết định thu hồi đất, chấm dứt dự án sẽ ảnh hưởng đến việc ngân hàng không thể thu hồi toàn bộ nghĩa vụ nợ; làm thay đổi hiện trạng tài sản thế chấp, chưa phù hợp với thực trạng vụ án Trương Mỹ Lan.