Cảnh giác lời mời đầu tư chứng khoán, tiền ảo lợi nhuận cao

Rất nhiều chiêu trò lừa đảo núp bóng lời mời gọi đầu tư vào các dự án kinh doanh, chứng khoán, tiền ảo với hứa hẹn lợi nhuận đầy hấp dẫn tiếp tục bủa vây người dùng Việt. Đông đảo người dùng Việt Nam tham gia đầu tư tiền điện tử - Ảnh: CÔNG TRUNG Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa lên tiếng khuyến cáo người dân cảnh giác, không tham gia đầu tư, mua bán chứng khoán qua các công ty quản lý quỹ ảo, website, ứng dụng đầu tư chứng khoán ảo với lợi nhuận cao, bởi núp sau đó là các chiêu trò lừa đảo. Đằng sau những lời mời gọi chơi chứng khoán Theo đó, thời gian gần đây cơ quan chức năng liên tục phát hiện nhiều cá nhân tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi như Vndirect, SSI... gọi điện mời chào người dân tham gia các hội, nhóm khóa học đầu tư chứng khoán. Chúng cũng gửi các đường link lạ trên ứng dụng Telegram để chiếm quyền sử dụng tài khoản Telegram của nạn nhân, từ đó sử dụng chính các tài khoản đó để mời gọi, thêm các tài khoản trong danh sách bạn bè của nạn nhân tham gia vào các hội nhóm. Khi nạn nhân đã tham gia vào các hội nhóm, các đối tượng không mời chào tham gia đầu tư mà chỉ đưa ra thông tin về tình hình hoạt động thị trường chứng khoán, tình hình cổ phiếu, các mã chứng khoán có tiềm năng nhằm tăng sự tin tưởng của các nạn nhân trước khi dẫn dụ. Sau đó, một vài tài khoản đưa lên nhóm những kết quả giao dịch cổ phiếu lời cao và được giải thích do đầu tư chứng khoán thông qua các quỹ đầu tư nước ngoài, được vay Margin lãi suất thấp, có nhiều ưu đãi hoặc đầu tư chứng khoán dưới hình thức “Copytrade” với lời giới thiệu đầu tư chứng khoán không cần kiến thức về chứng khoán, nhà đầu tư chỉ cần chuyển tiền, nạp vào tài khoản rồi ủy thác đầu tư cho chúng thực hiện giúp. Khi có người “cắn câu”, chúng hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các đường link website, hoặc cài các app ứng dụng trên thiết bị di động mà chúng cung cấp. Nhằm tạo niềm tin, chúng còn cung cấp các hình ảnh chụp giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp; giấy phép kinh doanh hoạt động; các giấy tờ pháp lý và tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản công ty; quỹ đầu tư; công ty quản lý quỹ đứng ra bảo lãnh… Người dùng làm theo sẽ rơi vào bẫy lừa đảo của chúng. Tràn lan sàn giao dịch ảo Mới đây, Hiệp hội blockchain Việt Nam cũng lên tiếng nhiều đơn vị tại Việt Nam không rõ thông tin như CrossFi, Mineplex, BOM Network... liên tiếp tổ chức các hội thảo kín, lợi dụng hình ảnh những nhân vật có ảnh hưởng nhằm huy động vốn từ cộng đồng. Nhiều báo cáo từ người dùng cho biết việc họ bị lừa đảo thông qua việc gửi, nạp tiền lên các nền tảng sàn giao dịch, ví không rõ thông tin. Trong đó, CrossFi, tiền thân là MinePlex, từng gây xôn xao trong giới đầu tư tiền mã hóa khi tự xưng là “ngân hàng điện tử phi tập trung”. Với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn và mô hình hoạt động rầm rộ, dự án này đã huy động được hàng triệu USD trong suốt 5-6 năm qua. Tuy nhiên, CrossFi không có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Còn trong quá trình vận hành dưới tên MinePlex, dự án từng quảng bá mạnh mẽ mô hình đa cấp với các mức hoa hồng lên đến 5 cấp bậc, thu hút nhà đầu tư bằng lời hứa “21% lợi nhuận mỗi tháng”. Các hội nghị đông người được tổ chức thường xuyên nhằm chiêu dụ những người thiếu kiến thức về tài chính tham gia vào hệ thống. Đây là mô hình kim tự tháp điển hình, vốn bị cấm tại Việt Nam do rủi ro lừa đảo cao. Coi chừng bị cài cắm mã độc Trước thực trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần cảnh giác không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo. Trước khi tham gia bất kỳ dự án đầu tư nào, người dân cần tìm hiểu kỹ về tổ chức hoặc cá nhân mời gọi đầu tư thông qua nhiều cách khác nhau như kiểm tra giấy phép hoạt động, các đánh giá từ người dùng khác, và các chứng chỉ hợp pháp. Đặc biệt, người dùng tuyệt đối không tải ứng dụng từ các nguồn không rõ ràng tránh nguy cơ bị cài cắm mã độc, chiếm quyền điều khiển thiết bị dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản và đánh cắp thông tin cá nhân. Người dùng cũng không truy cập vào các đường dẫn lạ hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin thẻ tín dụng cho các đối tượng không rõ danh tính dưới mọi hình thức. ĐỨC THIỆN