Nguyên nhân khiến nước làm mát ô tô bị hao hụt

Ô tô bị hao nước làm mát tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khi vận hành dưới trời nắng nóng. Nước làm mát đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa nhiệt độ của động cơ và các bộ phận khác trên xe. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nước làm mát trên xe dần bị hao hụt, dẫn đến những tác động tiêu cực đối với động cơ. Theo các chuyên gia kỹ thuật, nước làm mát ô tô bị hao có thể do nhiều yếu tố khác nhau, nhưng phổ biến là những nguyên nhân sau: Bị rò rỉ ra ngoài Một trong những nguyên nhân phổ biến hao nước làm mát ô tô là rò rỉ ra bên ngoài. Điều này do các đường ống dẫn hay khúc nối không được siết chặt hoặc bị nứt, thủng...Tuy nhiên, người dùng khó phát hiện được do vị trí này nằm sâu trong khoang máy. Ngoài ra, két nước làm mát có thể bị hỏng do sử dụng lâu ngày hoặc bị đá, sỏi văng gây thủng. Sự cố này cũng khiến nước làm mát hao hụt. Nắp két chứa nước làm mát bị hở cũng làm hao hụt nước làm mát. Nước làm mát lọt vào buồng đốt (Ảnh minh họa) Trong động cơ ô tô, có gioăng quy lát giúp làm kín mặt máy và thân máy. Nếu gioăng quy lát hỏng, nước làm mát có thể xâm nhập vào buồng đốt hoặc lẫn vào đường dầu. Bên cạnh đó, xi lanh động cơ bị nứt cũng khiến nước làm mát rơi vào buồng đốt. Bình nước phụ rò rỉ Nước làm mát ô tô hao hụt cũng có thể do rò rỉ bình nước phụ. Khi động cơ không hoạt động, phần nước làm mát được lưu trữ trong két nước và đường ống. Khi động cơ khởi động, nhiệt độ tăng cao, làm tăng thể tích của chất lỏng. Lúc này, bình nước phụ có vai trò là bình chứa giúp điều chỉnh áp suất. Theo thời gian, chất lượng bình nước phụ giảm đi, phần làm kín có thể bị rò rỉ. Áp suất cao đẩy một phần nước làm mát ra ngoài, gây hao hụt. Cách khắc phục Để khắc phục sự cố hao nước làm mát, người dùng nên kiểm tra mực nước thường xuyên để phát hiện hao hụt và kịp thời bổ sung. Trước mỗi chuyến đi, nên mở nắp ca pô và kiểm tra bình phụ sao cho mực nước duy trì ở giữa vạch Max và Min. Nếu mực nước dưới vạch Min, cần bổ sung kịp thời. Trong quá trình di chuyển, thường xuyên quan sát kim nhiệt trên bảng đồng hồ. Nếu kim nhiệt chỉ sang mức Hot, cần dừng xe và mở nắp ca pô để tản nhiệt. Sau đó kiểm tra hệ thống nước làm mát để tìm nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Nếu xe gặp trục trặc hoặc kim nhiệt chỉ quá cao, tránh mở nắp bình nước phụ. Bởi, áp suất và nhiệt độ trong bình ở mức cao có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Để bảo vệ động cơ, hãy sử dụng các dung dịch nước làm mát chuyên dụng dành cho ô tô. Minh Phương(tổng hợp)