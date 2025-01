Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, sáng 23/1 (24 tháng Chạp), Đoàn đại biểu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (Ảnh: An Đăng/TTXVN). Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (Ảnh: An Đăng/TTXVN). Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ảnh: An Đăng/TTXVN). Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN). Vòng hoa của lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN). Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN). Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (Ảnh: An Đăng/TTXVN).