'The Rock điện ảnh Hàn' Ma Dong Seok sẽ kết hôn với vợ kém 17 tuổi vào tháng 5

Ma Dong-seok bắt đầu mối quan hệ công khai với Ye Jung-hwa từ năm 2016 và đã đăng kí kết hôn vào năm 2021, dù đã lên kế hoạch đám cưới nhưng phải hoãn do dịch Covid- 19.

Ma Dong-seok sinh năm 1971, là tài tử người Mỹ gốc Hàn. Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim hành động phá đảo phòng vé khắp châu Á như Train To Busan, Kundo: Age of Civil War, Along With The Gods 2... Ngoài ra, tài tử họ Ma còn tham gia đóng phim siêu anh hùng Hollywood Eternals. Anh ấy cũng đang làm nhà sản xuất bằng cách thành lập Big Punch Pictures để sản xuất loạt phim "The Outlaws".