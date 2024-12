Lãnh đạo QLTT: Mailystyle thu hàng tỷ đồng/ngày từ livestream bán hàng

Theo lãnh đạo Cục QLTT TP Hà Nội, "hot girl" Mailystyle có thể livestream bán hàng thu về hàng tỷ đồng/ngày và sẵn sàng nộp tiền phạt ngay nếu không bị khởi tố hình sự. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Bộ Công Thương diễn ra chiều 23/12, ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, cho biết trong năm nay, cơ quan QLTT đã kiểm soát và phát hiện, xử lý nhiều vụ việc lớn, nổi cộm trong hình thức kinh doanh bán hàng qua livestream. Riêng các vụ việc liên quan đến thương mại điện tử, năm nay, Cục QLTT thành phố đã phát hiện 617 vụ, phạt 9,6 tỷ đồng và trị giá tang vật khoảng 3,6 tỷ đồng. "Điển hình là vụ kiểm tra kho hàng bán qua livestream của bà Nguyễn Hoàng Mai Ly (Mailystyle), cơ quan QLTT phối hợp kiểm tra dấu hiệu vi phạm trên các nền tảng thương mại điện tử với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05)", lãnh đạo Cục QLTT Hà Nội cho biết. Theo ông Kiên, trong một ngày, "hot girl" Mailystyle này có thể livestream bán hàng thu về hàng tỷ đồng. Ngay thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu giữ tổng số tiền hàng lên tới hơn 20 tỷ đồng và 126.000 sản phẩm. Ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục QLTT Hà Nội (Ảnh: Cấn Dũng). "Đó là vụ việc rất lớn, chủ cơ sở này sẵn sàng nộp tiền phạt ngay nếu không bị khởi tố hình sự. Hiện hồ sơ đang chuyển lên cơ quan công an để điều tra", lãnh đạo Cục QLTT Hà Nội thông tin thêm. Về tổng kết Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ông Kiên cho biết Cục QLTT được chuyển giao về các địa phương để thực thi công vụ. "Nếu chuyển về địa phương thì sự kết nối với các cấp, ngành phải phù hợp, để phát huy hiệu quả công tác...", lãnh đạo Cục QLTT Hà Nội kiến nghị. Trước đó, để đảm bảo xử lý các vi phạm của cá nhân bà Nguyễn Hoàng Mai Ly đúng quy định pháp luật, ngày 22/2, Cục QLTT Hà Nội đã họp với các đơn vị liên quan thống nhất chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông. Kho hàng của hot girl này là một căn biệt thự 5 tầng, mỗi tầng rộng khoảng 100m2 (Ảnh: DMS). Mailystyle là một hot girl nổi tiếng trong kinh doanh hàng hóa online thông qua nhiều nền tảng từ TikTok, Instagram, Facebook cũng như website với tên gọi Mailystyle.com. Trên nền tảng Facebook, trang Mailystyle.com có 332.000 lượt thích và 520.000 lượt theo dõi đăng tải công khai số tài khoản ngân hàng của Nguyễn Hoàng Mai Ly với 12 số điện thoại chốt đơn, tư vấn khách hàng. Đặc biệt, ngày 23/12/2023, tài khoản Mailystyle.com đã thực hiện phiên livestream kéo dài 12 tiếng với 647.000 lượt xem và 4.100 lượt bình luận chốt đơn sản phẩm. Tham dự cùng phiên livestream này còn có một số TikToker sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi như Pew Pew, Hứa Phương Ngân tham gia, giới thiệu, bán sản phẩm. Theo ghi nhận, hiện nay, phía hot girl Mai Ly vẫn tiếp tục livestream thường xuyên bán các mặt hàng mỹ phẩm như tẩy da chết, kem dưỡng, serum dưỡng trắng, thực phẩm chức năng... trên kênh fanpage Facebook chính thức Mailystyle.com có 1,1 triệu người theo dõi. Trên kênh TikTok sở hữu 1,6 triệu người theo dõi, hot girl vẫn đăng tải các clip về cuộc sống đời thường và các video giới thiệu sản phẩm là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài.