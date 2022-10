Ma Dong Seok kết hôn với bạn gái kém 17 tuổi

Trước đó, Ye Jung Hwa cũng xuất hiện bên cạnh Ma Dong Suk trong buổi công chiếu bộ phim Marvel - Eternals, được tổ chức tại LA vào năm ngoái.

Ma Dong Seok là ngôi sao hạng A của màn ảnh xứ Hàn. Anh ra mắt vào năm 2004 qua bộ phim Dance With The Wind và đã tạo được ấn tượng trong nhiều bộ phim khác nhau như The Roundup, Train To Busan, Along With The Gods....

Anh Anh

Theo Vietnamnet