'Hoa phi' của 'Chân Hoàn truyện' khoe nhan sắc trẻ trung tuổi 41

Xuất hiện trong một sự kiện thời trang, Tưởng Hân gây sốt khi vẫn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thần thái cuốn hút ở độ tuổi tứ tuần. Sau nhiều năm ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí, mới đây diễn viên Tưởng Hân - nổi tiếng với vai 'Hoa phi nương nương' trong Chân Hoàn truyện gây chú ý khi góp mặt trong một show thời trang. Hiện tại ở tuổi 41, Tưởng Hân vẫn giữ được nhan sắc tươi trẻ, thần thái cuốn hút. Vai diễn Hoa phi không chỉ giúp Tưởng Hân được khán giả công nhận mà còn giúp cô giành được nhiều giải thưởng trong đó có giải Hoa Đỉnh, chính thức bước vào hàng ngũ nữ diễn viên hạng A. Tuy nhiên với nhiều ồn ào trong quá khứ, giờ đây cả tình duyên lẫn sự nghiệp của người đẹp đều khá lận đận. Nữ diễn viên từng có mối tình 10 năm với bạn trai kém tuổi Diệp Tổ Tân nhưng sau đó bị anh bỏ rơi. Ngoài ra, Tưởng Hân còn là nghệ sĩ có phong cách tự do, không quá coi trọng danh tiếng. Chưa kể, do có nhiều lần cư xử với đồng nghiệp không tinh tế, gây ảnh hưởng đến tên tuổi của nhiều nghệ sĩ, Tưởng Hân cũng dần mất đi nhiều mối quan hệ, khiến cô gần như bị cô lập và thiếu cơ hội hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ. Có thời điểm, Tưởng Hân từng bị mất vai vì không giảm cân theo ý đạo diễn. Với tính cách tự do, không thích gò bó, nữ diễn viên đã tự đánh mất những cơ hội tốt. Dù nhiều tai tiếng nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của Tưởng Hân vẫn khiến công chúng bị thu hút. Bước sang tuổi tứ tuần, gương mặt nữ diễn viên không hề thay đổi, vẫn xinh đẹp như thời đôi mươi. Nàng 'Hoa phi nương nương' chuộng phong cách trang điểm nhẹ nhàng, thời trang tối giản nhưng vẫn toát lên nét trẻ trung và sang trọng. Tưởng Hân cũng duy trì được vóc dáng săn chắc, thon thả nhờ những thói quen sinh hoạt lành mạnh. Thu Vân