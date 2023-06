Thanh Hóa hướng tới mục tiêu trở thành 'điểm đến' 4 mùa

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thành phố Sầm Sơn đón được 5,3 triệu lượt khách (bằng 119,7% so với cùng kỳ, đạt 73% so với kế hoạch đề ra), phục vụ 9,7 triệu ngày khách, doanh thu du lịch đạt 9.164 tỷ đồng. Để đón mùa du lịch cao điểm hè 2023 (tháng 6 - 7 - 8), Thành phố Sầm Sơn đã tập trung hoàn tất cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cũng như phối hợp với các đơn vị lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ du khách. Đặc biệt trong tháng 6 - 7, Lễ hội Carnival đường phố sẽ quay trở lại với sự tham gia của các vũ công trong và ngoài nước, hứa hẹn sẽ khuấy động không khí lễ hội đầy sắc màu cũng như thu hút du khách đến Sầm Sơn. Cùng với đó, hàng loạt hoạt động được tổ chức nằm trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn năm 2023 như: Hoạt động hoạt náo và diễu hành đường phố; lễ hội cầu ngư, bơi chải; các giải golf, bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè Sầm Sơn; giải đua xe đạp mở rộng lần thứ V; giải chạy Sun - Sầm Sơn Marathon; giải Vật bãi biển vô địch quốc gia năm 2023… cùng nhiều hoạt động thể dục, thể thao khác, đưa Sầm Sơn trở thành điểm đến sôi động, rộn ràng suốt mùa hè 2023. Bà Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch Sầm Sơn cho biết: "Sầm Sơn đặt mục tiêu đón 7,2 triệu lượt khách trong năm 2023, để hiện thực hóa các mục tiêu này, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực dịch vụ du lịch từ đó đa dạng hóa sản phẩm để thu hút du khách và kéo dài thời gian hoạt động du lịch. Với nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội, nghệ thuật độc đáo, ấn tượng, hy vọng Sầm Sơn sẽ luôn là điểm đến hấp dẫn bậc nhất của du khách trong suốt mùa hè 2023". Du lịch xanh Pù Luông Nằm cách trung tâm thành phố Thanh Hóa chưa đầy 130km về phía Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 190km, Khu Du lịch sinh thái Pù Luông (huyện Bá Thước) gây ấn tượng mạnh với du khách trong và ngoài nước bởi cảnh sắc, vẻ đẹp hoang sơ của những thửa ruộng bậc thang, những thảm rừng nguyên sinh và những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái, Mường.

Khu du lịch sinh thái Pù Luông – Bá Thước đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thích loại hình du lịch thiên nhiên cộng đồng với những bản người Mường, Thái cùng núi rừng và những thửa ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Ảnh: Trọng Đạt – TTXVN

Những năm gần đây, sự xuất hiện của những homestay tiện nghi, hiện đại mà vẫn gần gũi, hòa mình với thiên nhiên đã đưa Pù Luông trở thành địa điểm du lịch xanh thu hút du khách và quốc tế. Sức hấp dẫn từ Khu Du lịch sinh thái Pù Luông đã góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động du lịch, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bá Thước nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.



Để khai thác tiềm năng, thế mạnh này, huyện Bá Thước đã và đang tập trung phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồng nhằm góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện. Du khách đến với Pù Luông phần lớn đều muốn tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, khám phá cảnh quan thiên nhiên, kết hợp nghỉ dưỡng, do vậy trên địa bàn huyện Bá Thước đã hình thành các khu, điểm và các sản phẩm du lịch tạo được thương hiệu như Khu Du lịch Pù Luông, thác Muốn, Kho Mường, Son - Bá - Mười…



Ông Lò Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: "Chính quyền, các doanh nghiệp và nhân dân huyện đang nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu đón 100.000 lượt khách du lịch trong năm 2023. Địa phương đang nỗ lực làm tốt việc quảng bá du lịch, xây dựng biểu tượng Khu Du lịch sinh thái Pù Luông, xây dựng trung tâm du lịch để cập nhật thông tin cho du khách đồng thời tập trung đầu tư hạ tầng giao thông để kết nối các điểm du lịch, cụ thể, trong năm 2023, tuyến đường 15C dài 30km nối Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông.



Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa



Với mục tiêu đón 12 triệu lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt 615 nghìn lượt trong năm 2023, tỉnh Thanh Hóa đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như xây dựng và khai thác đa dạng sản phẩm du lịch đặc trưng và đẩy mạnh thu hút đầu tư, liên kết phát triển du lịch với các trọng điểm du lịch cả nước. Đồng thời, tỉnh không ngừng làm mới và hoàn thiện 3 dòng sản phẩm chủ lực gồm du lịch biển; du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh và du lịch sinh thái cộng đồng.



Trong năm 2023, nhất là trong những tháng cao điểm du lịch hè, Thanh Hóa đưa ra thị trường những dòng sản phẩm mới như: Quảng trường biển Sầm Sơn, nhạc nước Sầm Sơn, tour du lịch ra đảo Mê, đảo Nẹ, các khu camping cùng nhiều trải nghiệm mới như đường đua F1, xe địa hình không vô lăng, trượt cỏ, súng sơn, bóng nước…



Đặc biệt với phân khúc thị trường quốc tế, tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại một số thị trường như: Tổ chức xúc tiến, kêu gọi đầu tư tại thị trường các nước trong khu vực ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu (Liên bang Nga, Pháp, Đức...); xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tại Mỹ.... Đồng thời, tỉnh tổ chức đón tiếp các đoàn đại sứ, báo chí, truyền thông lớn đến khảo sát, quảng bá về Thanh Hóa.



Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến khẳng định: Để thực hiện mục tiêu trở thành điểm đến 4 mùa, trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, ngành Du lịch tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển du lịch, tập trung vào việc nâng cao chất lượng hoạt động tại các khu nghỉ dưỡng, quan tâm đến giá cả, chất lượng phục vụ du khách. Tỉnh đang hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch xanh, an toàn, gần gũi với thiên nhiên; đẩy mạnh một số phân khúc khách chuyên đề như du lịch Golf, MICE, chăm sóc sức khỏe và du lịch mạo hiểm. Bên cạnh đó, Thanh Hóa còn có chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư du lịch, đáp ứng nhu cầu của du khách.



Theo nhận định của các tổ chức, cá nhân làm du lịch, trong tháng 7 tới, lượng khách du lịch đến với các khu du lịch trọng điểm của tỉnh như: Sầm Sơn, Hải Tiến, Pù Luông… sẽ tiếp tục có xu hướng tăng do địa phương đã làm rất tốt chương trình kích cầu phục hồi du lịch cũng như đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, “Du lịch Thanh Hóa - Điểm đến an toàn, hấp dẫn”.

Hoa Mai