Tài tử Michael Caine tiết lộ về vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp

Bộ phim này do Oliver Parker chỉ đạo. Nếu đây thực sự là bộ phim cuối cùng của Michael Caine , đó sẽ là một điểm kết thúc thích hợp cho một sự nghiệp diễn xuất vĩ đại.

Michael Caine đã tỏ ra khá chắc chắn khi nói rằng vai diễn trong "The Great Escaper" sẽ là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp của ông.

Kể từ đó, ông đã nhận được 6 đề cử cho giải thưởng điện ảnh Oscar danh giá.

Ông nhận 2 giải Oscar cho "Nam Diễn viên Phụ Xuất sắc nhất" trong hai bộ phim nổi tiếng: "Hannah and Her Sisters" (phát hành năm 1986) của đạo diễn Woody Allen và "The Cider House Rules" (năm 1999) của đạo diễn Lasse Hallstrom.

Năm 2000, ông được vinh danh với danh hiệu "Sir Michael Caine" sau khi được Nữ hoàng Anh phong tước Hiệp sỹ.

Diễn viên người Anh kỳ cựu này cũng từng sang Việt Nam đóng phim Người Mỹ trầm lặng (Quiet American)./.

Thành Quách (TTXVN/Vietnam+)