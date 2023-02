Nữ chính 'Lọ lem' xử lý khôn khéo khi gặp sự cố trên thảm đỏ

Lily James trông vẫn rất xinh đẹp dù phải xử lý sự cố bất ngờ.

Lily James cùng dàn diễn viên What’s Love Got to Do with It? vừa tham dự sự kiện ra mắt phim. Nữ diễn viên sinh năm 1989 chọn chiếc đầm xanh vô cùng quyến rũ và nổi bật trên thảm đỏ. Chiếc đầm ren cúp ngực do quá trễ nải nên để lộ nội y bên trong của Lily James.