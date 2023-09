Nhìn lại The Face Việt 2016 mới thấy, những outfit của Hà Hồ từng chặt chém cỡ nào

Mỗi tập The New Mentor được phát sóng, phong cách thời trang của 4 vị HLV Hà Hồ - Thanh Hằng - Lan Khuê - Hương Giang lại như một cuộc đua bùng nổ. Đặc biệt là Hà Hồ, từ những tập đầu tiên, chị đại đã chứng tỏ đẳng cấp thời trang bằng những bộ cánh bạc tỷ, không khoe dáng táo bạo nhưng vẫn thiêu đốt mỗi shoot hình.

Ngắm những outfit của Hà Hồ tại The New Mentor công chúng lại muốn ngược dòng về quá khứ nhớ lại những set đồ chặt chém ác liệt của chị đại tại The Face Việt Nam 2016. Đúng là nhìn lại The Face Việt mùa đầu tiên mới thấy style của HLV Hà Hồ tại show thực tế đã từng đỉnh cỡ nào.