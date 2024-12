Hiện tượng hiếm thấy của nhạc Việt

Dương Domic được dự đoán giành chiến thắng trong cuộc đua giải thưởng Gương mặt mới xuất sắc của Làn Sóng Xanh 2024. Từ một tên tuổi xa lạ, Dương Domic thành hiện tượng khi đứng trong hàng ngũ Anh trai say hi. Chỉ sau vài đêm lên sóng, nam ca sĩ được cộng đồng mạng săn đón. Sau chương trình, Dương Domic là người chớp lấy thời cơ, phát hành loạt sản phẩm âm nhạc và gặt hái thành công nhiều nhất. Nếu phải chọn ra một cái tên được hưởng lợi nhiều nhất từ Anh trai say hi, đó sẽ là Dương Domic.

Dương Domic liên tục tạo hit. Thăng tiến bất ngờ Từ một giọng ca không có quá nhiều dấu ấn trên đường đua âm nhạc, chỉ sau vài tháng, Dương Domic vào nhóm nghệ sĩ Việt hút lượt nghe hàng tháng nhiều nhất trên Spotify. Cụ thể, từ việc góp giọng trong những bản hit ở game show, đến thành công gần đây của EP Dữ liệu quý, Dương Domic có 1,7 triệu lượt nghe hàng tháng chỉ riêng một nền tảng. Dương Domic đứng trong đội hình thể hiện Hào quang và Sao hạng A, 2 bản hit lớn của chương trình. Nam ca sĩ đã vạch chiến lược đúng để nương theo dư âm "Say hi", phát hành sản phẩm độc lập ngay sau đó. Sau game show, Dương Domic vươn lên đứng đầu danh sách âm nhạc thịnh hành bằng Tràn bộ nhớ. Gần đây, Mất kết nối của nam ca sĩ khuynh đảo các bảng xếp hạng. Với 2 sản phẩm gây sốt liên tiếp, Dương Domic không cần làm MV nhưng âm nhạc của nam ca sĩ đang thuyết phục được số đông. Dương Domic có màu giọng sáng cùng khả năng sáng tác. Tràn bộ nhớ và Mất kết nối là 2 bản Rn'B khá cơ bản, có giai điệu bắt tai và ca từ gần gũi. Giọng ca sinh năm 2000 nằm trong nhóm anh trai phủ sóng mạnh nhất, bên cạnh Hieuthuhai, Quang Hùng, Isaac, Rhyder, Đức Phúc, Hurrykng... Nói Dương Domic được hưởng lợi nhiều nhất chương trình, bởi trong top 10, các anh trai còn lại đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, hoặc ít nhiều khẳng định bản thân từ game show khác. Với Dương Domic, nam ca sĩ đánh dấu sự nổi tiếng từ đây. Ở hạng mục Gương mặt mới xuất sắc của Làn Sóng Xanh 2024, Dương Domic cạnh tranh với Captain Boy, Khiêm, Ngô Lan Hương và Pháp Kiều. Captain và Pháp Kiều là 2 hiện tượng trỗi dậy nhờ Anh trai say hi. Ngô Lan Hương thành hiện tượng sau thành công của ca khúc nhạc phim Đi giữa trời rực rỡ. Khiêm là tân binh tiềm năng, được khán giả chú ý từ sản phẩm Yên bình có quá đắt không. Dương Domic có lợi thế quá lớn ở cuộc cạnh tranh này. Anh và Khiêm là 2 gương mặt mới đúng nghĩa trong danh sách đề cử. Dương Domic trội hơn tất cả về thành tích nhạc số. Độ phủ sóng tên tuổi trên mạng xã hội, truyền thông của giọng ca sinh năm 2000 cũng áp đảo.

Captain và Pháp Kiều không còn là gương mặt mới. Danh sách đề cử có thuyết phục? Trái ngược 2 vị trí của Dương Domic và Khiêm ở đề cử Gương mặt mới xuất sắc, sự xuất hiện của Captain Boy, Pháp Kiều và Ngô Lan Hương bị đặt dấu hỏi chấm. Đúng là Captain Boy, Pháp Kiều và Ngô Lan Hương đã có một năm nổi bật, bứt phá hơn hẳn trong sự nghiệp âm nhạc. Họ là những tên tuổi khá mới với nhiều khán giả, nhưng không hoàn toàn mới với cuộc chơi tổng thể của âm nhạc. Ngô Lan Hương đã hoạt động nhiều năm, cũng từng là hiện tượng với một số đoạn nhạc viral trên TikTok. Pháp Kiều và Captian Boy đã nổi tiếng từ khi cả hai thành công ở game show Rap Việt mùa 3. Trước khi hiện diện ở Anh trai say hi, Pháp Kiều và Captain Boy đã góp mặt ở một số sản phẩm. Họ không còn là những tân binh đúng nghĩa, chính thức tô sáng sự nghiệp trong năm 2024 như Dương Domic và Khiêm. Làn Sóng Xanh đã bỏ qua một số gương mặt mới tỏa sáng đúng nghĩa trong năm 2024. Trong số đó, sự thiếu vắng của Shiki là điều đáng tiếc. Năm nay, Shiki chào sân thị trường bằng EP Lặng. Ca khúc 1000 ánh mắt trong EP của Shiki đã hút gần 9 triệu lượt nghe trên Spotify. Đây là thành tích đáng nể cho một tân binh của thị trường và điều đặc biệt là Shiki lan tỏa tên tuổi một cách tự nhiên. 52Hz là cái tên tiếp theo có nhiều tiêu chí xứng đáng để đề cử. Đúng một năm trước, tân binh 52Hz bất ngờ gây chú ý bằng ca khúc Đợi. Trong năm 2024, nữ ca sĩ hoạt động sôi nổi, có nhiều sản phẩm hút lượt nghe khá cao trên Spotify và các nền tảng nhạc số. Giống Shiki, sự nghiệp của 52Hz chỉ chớm nữa, chưa xuất hiện quá nhiều trên game show, do đó thành công đạt được đáng để ghi nhận cho vị thế của một tân binh. Năm 2024 còn đánh dấu sự vươn lên của nhiều gương mặt mới tiềm năng của thị trường. Đó là Pialinh, Coolkid, Dangrangto. Mới nhất, Thể Thiên - cháu ruột cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - tung album ngay khi chào sân thị trường. Trước đó, Mazuz, gương mặt đầy tiềm năng khác, phát hành album với sự đầu tư rất mạnh về hình ảnh cho các MV. Sau mỗi năm, nhạc Việt lại có thêm nhiều gương mặt tiềm năng. Những nghệ sĩ mới tiềm năng kể trên, có một điểm chung là tự sáng tác, thậm chí tham gia làm nhạc và sản xuất nhiều công đoạn nhỏ lẻ khác. Nhìn Dương Domic, Captain Boy, Shiki, Khiêm để thấy thị trường nhạc Việt giai đoạn tới sẽ ngày càng chuộng lứa ca sĩ/rapper toàn năng. Theo Tiền Phong