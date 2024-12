Ca sĩ show 'Anh Trai Say Hi' bị tố đạo nhái

Cụ thể trong cảnh quay, nam ca sĩ quê Đồng Nai chọn áo thun trắng khoét cổ phối cùng quần ống suông, áo gile xám không tay, bộ vest đính chi tiết lấp lánh. Tất cả đều tương đồng với trang phục của Jungkook trong Standing next to you.

Sau cơn sốt show Anh Trai Say Hi, Hùng Huỳnh cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên Chẳng thể nhắm mắt chiều 15/12. Ngay sau đó, MV tạo tranh luận vì có nhiều cảnh quay gợi nhớ đến Standing next to you của Jungkook (BTS), ra mắt vào cuối năm 2023.

Video so sánh trang phục, bối cảnh, góc quay... của Standing next to you (dưới) và Chẳng thể nhắm mắt. Video: TikTok.

Góc quay cận, bố cục phần vũ đạo nhảy với dàn vũ công và tương tác với nhân vật nữ cũng là điều trùng hợp ở cả hai MV này.

Ở buổi ra mắt trước truyền thông, Hùng Huỳnh diện bộ gile xám trình diễn. Một số ý kiến nhận xét vũ đạo của anh tạo liên tưởng đến MV của em út BTS.

Giữa lùm xùm, fanpage Hùng Huỳnh chia sẻ ảnh ăn mừng bài hát mới đạt hạng nhất trên iTunes Việt Nam. Trong ảnh, anh xuất hiện trong tạo hình ma mị, với đôi cánh đen phía sau. Điều này tiếp tục gây tranh luận bởi Jungkook cũng có tạo hình tương tự trong Standing next to you.



Tạo hình của Hùng Huỳnh tiếp tục tạo tranh luận đạo nhái, fanpage của nam ca sĩ đã xóa bài đăng sau ồn ào.