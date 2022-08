Muôn kiểu xử phạt xe sử dụng biển số giả tại các quốc gia trên thế giới

Theo đó, cảnh sát Ấn Độ sẽ tiến hành kiểm tra giấy tờ xe và biển số một cách kĩ lưỡng. Trong trường hợp bắt được xe gắn biển số giả, cảnh sát Ấn Độ sẽ lập hồ sơ vi phạm và tạm giữ phương tiện để điều tra, làm rõ. Đối với những trường hợp nghiêm trọng, chủ xe gắn biển số giả tại Ấn Độ có thể sẽ phải đối mặt với án tù.

Không chỉ ở Ấn Độ, tình trạng xe sử dụng biển số giả cũng đang diễn ra rầm rộ tại New York, Mỹ. Theo Sở Cảnh sát New York và Văn phòng Cảnh sát trưởng thành phố New York hồi đầu tháng 7 vừa qua, số lượng các trường hợp sử dụng biển số giả đã tăng tới 300% so với hồi đầu năm với tổng cộng 16.448 người vi phạm. Bên cạnh việc tạm giữ các phương tiện sử dụng biển số giả, người vi phạm tại Mỹ có thể bị phạt 373 USD (khoảng 8,8 triệu đồng).