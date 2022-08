Cục CSGT chỉ đạo nóng về xử lý các xe đeo biển giả, sửa biển số

Thời gian gần đây, thông qua việc thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC), Công ty CP Giao thông số Việt Nam đã phát hiện nhiều ô tô gắn biển số của xe khác để lưu thông qua trạm thu phí. Qua tra cứu trên cơ sở dữ liệu đăng ký xe, trong các xe trên có ô tô không trùng đặc điểm (nhãn hiệu, màu sơn…); có xe trùng đặc điểm với xe gắn biển số đã được ký (kể cả năm sản xuất), nên lực lượng chức năng phải xác minh làm rõ.

LTS: Hàng loạt vụ giả biển số xe bị cộng đồng mạng phát hiện, tố giác gần đây dấy lên mối lo ngại nếu không được ngăn chặn sẽ trở thành những vấn đề gây bất ổn trong xã hội. Biện minh cho hành vi này là những lý do: Trốn phí qua trạm, tránh phạt nguội... nhưng hệ lụy thấy rõ là cảnh không ít chủ xe hứng chịu “tai bay vạ gió”, bỏ công việc, ngược xuôi nhờ hỗ trợ để minh oan cho mình. Những hành vi “lợi mình, thiệt người”, chủ đích “gieo tội” cho người khác như trên đã khiến cộng đồng bất bình, phê phán về đạo đức lái xe và thẳng thắn tuyên chiến đòi chế tài nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.

Băng dính đen dán sửa số 0 thành 8, số 6 được dán thêm nét thành số 8

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông cho hay, hành vi sử dụng biển giả, che biển số mới chỉ xuất hiện từ năm 2019 – 2020, sau khi một số tuyến đường có hệ thống camera giám sát “phạt nguội”, tình trạng này có gia tăng trong thời gian gần đây.

“Việc sử dụng biển giả, dán, sửa biển số xe là hành vi cố ý không chấp hành các quy định trật tự an toàn giao thông. Để kịp thời phát hiện các trường hợp ô tô gắn biển số xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, có dấu hiệu sử dụng xe nhập lậu… Cục CSGT giao thông đã yêu cầu Phòng CSGT Công an các địa phương thông qua các biện pháp nghiệp vụ tăng cường phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp trên”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho biết.

Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông cũng cho biết thêm, lực lượng chức năng sẽ thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính, đăng ký xe và điều tra giải quyết tai nạn giao thông...; Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm và Hệ thống camera giám sát giao thông; Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Phối hợp với các đơn vị thu phí rà soát các xe hoạt động trên tuyến, địa bàn quản lý…. để có biện pháp xử lý theo quy định đối với xe vi phạm.