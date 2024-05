Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/5

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu NLG

Theo Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), doanh số bán hàng trong quý I/2024 của Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) hồi phục mạnh mẽ đạt 1.168 tỷ đồng (tăng 5x), nhờ phân khúc căn hộ của hai dự án Akari City và Mizuki. Hai dự án này ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt với doanh số đạt lần lượt là 542 tỷ đồng và 246 tỷ đồng.

KBSV dự báo doanh số bán hàng năm 2024 đạt 5.264 tỷ đồng (tăng 37%) đến từ các dự án Akari City, Mizuki Park, Southgate và EhomeS Cần Thơ. Dự báo của KBSV thấp hơn 45% so với kế hoạch của doanh nghiệp đã đặt ra là 9.554 tỷ đồng.

KBSV dự báo lợi nhuận sau thuế của NLG năm 2024 đạt 576 tỷ đồng (tăng 19%) từ bàn giao dự án Southgate, Izumi City, Mizuki Park và bắt đầu bàn giao dự án Akari City và Cần Thơ. KBSV kỳ vọng NLG sẽ hoàn thiện thủ tục pháp lý để ghi nhận khoản lãi từ thoái vốn 25% dự án Paragon trong năm 2024.

KBSV duy trì đánh giá tích cực đối với cổ phiếu Nam Long nhờ: nền tảng cơ bản vững chắc với cơ cấu tài chính an toàn và các dự án căn hộ trung cấp/vừa túi tiền vẫn thu hút được người mua có nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, giá cổ phiếu Nam Long có mức tăng khoảng 20% so với thời điểm đầu năm, hiện đang giao dịch ở mức P/B 2024fw là 1.8x, tương đương +1std của trung bình P/B 5 năm của NLG.

Dựa trên triển vọng kinh doanh và kết quả định giá, KBSV đưa ra khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu NLG với mức giá mục tiêu là 46.100 đồng/cổ phiếu, cao hơn 5% so với giá đóng cửa ngày 21/5.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu MSN

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đưa ra khuyến nghị mua mạnh đối với cổ phiếu MSN của Công ty CP Tập đoàn Masan và nâng giá trị hợp lý trung hạn là 100.000 đồng/cổ phiếu (Upside 32% so với giá đóng cửa ngày 21/5), nhằm phản ánh kỳ vọng hướng.

BSC điều chỉnh tăng 27% so với giá mục tiêu trước đó nhờ: Nỗ lực giảm Net debt/EBITDA xuống mức 3 lần giúp nợ ròng kì vọng giảm 6% so với báo cáo trước đó.

Luận điểm đầu tư: Hậu giai đoạn tăng trưởng nhanh về quy mô (CAGR doanh thu 2019-2023 tăng 20%), song song với áp lực từ đòn bẩy nợ Net Debt/EBITDA cao. BSC tin rằng, giai đoạn 2024-2025 sẽ là lúc MSN bắt đầu chứng minh hiệu quả hoạt động, trong đó: Mảng tiêu dùng cốt lõi The Crown X kỳ vọng lợi nhuận hoạt động tăng trưởng 16%/19% nhờ MCH có thể duy trì đà tăng trưởng và WCM tiệm cận điểm hòa vốn 2024 và có lãi hoạt động tại mức biên lợi nhuận hoạt động 0,5% vào năm 2025. Kỳ vọng đưa được đòn bẩy Net debt/ EBITDA < 3,5 lần nhờ nguồn vốn đầu tư từ Bain Capital, Động thái thoái vốn mảng phi tiêu dùng.

Cơ hội đầu tư tại giai đoạn giá cổ phiếu vẫn còn bị chiết khấu sâu so với VN-Index và chưa phản ánh cơ hội từ tái định giá TCX và xu hướng giảm đòn bẩy nợ.

Khuyến nghị trung lập dành cho cổ phiếu BID

Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), trong quý I/2024, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, mã chứng khoán BID) ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 17.171 tỷ đồng (giảm 1% so với cùng kỳ), trong đó thu nhập lãi thuần giảm nhẹ 3%, thu nhập ngoài lãi tăng 9%.

Thu nhập lãi thuần của BID giảm nhẹ với nguyên nhân chính đến từ việc NIM giảm 29 điểm cơ bản và tín dụng tăng trưởng yếu hơn (quý I/2024: 0,9%; quý I/2023: 4,9%). Thu nhập ngoài lãi của BID tăng nhẹ 9%, chủ yếu đến từ mảng hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng (tăng trưởng 12%/tăng trưởng 118%).

Tuy nhiên, nhờ giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (giảm 21%), lợi nhuận sau thuế quý I/2024 tăng nhẹ 6%, ghi nhận 5.813 tỷ đồng, phù hợp với dự phóng của chúng tôi (tăng 4% so với dự phóng).

Tỷ lệ nợ xấu quý I/2024 ghi nhận ở mức 1,51%, tăng 0,25% so với cuối năm 2023. Nợ nhóm 2 cũng tăng trở lại so với cuối 2023, ghi nhận 2,1% (tăng 0,5% so với cuối năm 2023). Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) giảm 18,5%. Tuy nhiên, xét chung toàn ngành, chất lượng tài sản của BIDV vẫn đang nằm trong top đầu. Tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 0,7% tỷ lệ NPL trung bình ngành. Tỷ lệ LLR cao thứ 2 toàn hệ thống.

Với bộ đệm dự phòng vững chắc, chất lượng tài sản của BIDV có thể cải thiện hơn trong những quý còn lại 2024, khi tín dụng tăng trở lại; kinh tế phục hồi cũng như gia hạn thêm 6 tháng Thông tư 02/2023/TT-NHNN sẽ góp phần cải thiện khả năng trả nợ của người dân.

Dự báo của MBS dựa trên cơ sở: tăng trưởng tín dụng đạt 14% trong năm 2024 và 11% trong 2025; NIM sẽ được duy trì quanh mức 2,6%, tương đương so với 2023 và NIM được cải thiện hơn trong 2025. Chúng tôi khuyến nghị trung lập đối với BID với mức định giá 53.800 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 3,2% so với dự báo gần nhất, do điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế 2024 giảm 7% so với dự báo gần nhất; điều chỉnh giảm 0,6 điểm % phần bù rủi ro.