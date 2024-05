Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 22/5

Với bộ đệm dự phòng vững chắc, chất lượng tài sản của BIDV có thể cải thiện hơn trong những quý còn lại 2024, khi tín dụng tăng trở lại; kinh tế phục hồi cũng như gia hạn thêm 6 tháng Thông tư 02/2023/TT-NHNN sẽ góp phần cải thiện khả năng trả nợ của người dân.

Dự báo của chúng tôi dựa trên cơ sở: Tăng trưởng tín dụng đạt 14% trong năm 2024 và 11% trong 2025; NIM sẽ được duy trì quanh mức 2.6%, tương đương so với 2023 và NIM được cải thiện hơn trong 2025. MBS khuyến nghị trung lập đối với BID với mức định giá 53.800 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 3,2% so với dự báo gần nhất, do điều chỉnh tăng lợi nhuận sau thuế 2024 giảm 7% so với dự báo gần nhất; (2) điều chỉnh giảm 0,6 điểm % phần bù rủi ro.