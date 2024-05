Danh mục cổ phiếu cần quan tâm hôm nay 13/5

Bên cạnh đó, BSC duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu ELC của Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông ELCOM với giá mục tiêu 29.500 đồng/cổ phiếu (tăng 25%/36% so với lần lượt giá ngày 10/05/2024 và khuyến nghị gần nhất ngày 4/8/2023).

Sau đợt thị trường giảm vào cuối tháng 3, giá cổ phiếu HSG đã chiết khẩu về mức 19.200 – 20.500 đồng/cổ phiếu, tương đương P/B FWD 20224 = 1.05x, thấp hơn 12% so với P/B trung bình của HSG trong một chu kỳ thép.

BSC sử dụng mức EPS của năm 2025 nhằm phản ánh đầy đủ triển vọng của ELC do 2025 là năm mà hàng loạt các dự án cao tốc Bắc - Nam hoàn thành, chính phủ kỳ vọng sẽ lắp đặt đồng bộ trên toàn bộ các cao tốc còn lại sau khi những khó khăn liên quan đến chi phí vận hành được giải quyết trong 2024; ELC là doanh nghiệp có tiềm năng trúng thầu các dự án hệ thống giao thông thông minh (ITS) cao nhất trong số 3 doanh nghiệp ITS nội địa

Thêm vào đó, mức P/E mục tiêu = 17 lần, tương đương mức P/E mục tiêu trong báo cáo trước đó dựa trên mức P/E trung bình 5 năm (21 lần) chiết khấu 20% cho các chi phí cơ hội, mức tỷ lệ tăng trưởng hằng năm kép (CAGR) kỳ vọng đạt 23.6%/năm trong giai đoạn 2021 - 2026 .

Kết quả kinh doanh quý II/2024 kỳ vọng tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ nhờ ghi nhận dự án Diễn Châu – Bãi Vọt; ELC đạt điểm rơi tăng trưởng vào năm 2025 nhờ nhu cầu ITS bùng nổ tại các cao tốc, tuyến đường nội đô; ELC chiếm 60% thị phần ITS tại Việt Nam; dự án văn phòng cho thuê tại 18 Nguyễn Chí Thanh kỳ vọng tạo tăng trưởng bền vững từ năm 2026 nhờ ELC hoàn thành chi phối 100% và tiến hành xây dựng trong 2024; ước tính lợi nhuận đem lại hằng năm khoảng 40 - 50 tỷ đồng tương đương 31% lợi nhuận năm 2025.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2024, BSC dự báo ELC ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 1.249 tỷ đồng (tăng 27% so với năm ngoái) và 110 tỷ đồng (tăng 42%), điều chỉnh lần lượt giảm 7%/tăng 18% so với báo cáo trước đó, tương đương EPS FW 2024 = 1.334 đồng/cổ phiếu, PE FW 2024 = 16 lần.

Năm 2025, BSC dự báo ELC ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiểu số lần lượt đạt 1.658 tỷ đồng (tăng 34% so với năm ngoái) và 143 tỷ đồng (tăng trưởng 30%), tương đương EPS FW 2025 = 1.740 đồng/cổ phiếu, P/E FW 2025 = 13 lần.