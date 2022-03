Kinh hãi clip cô gái nắn bóp miếng sụn sau khi nâng mũi

Your browser does not support the video tag.

Phẫu thuật thẩm mỹ ngày nay không còn quá xa lạ. Với mong muốn cải thiện nhan sắc, nhiều người tìm đến các bệnh viện thẩm mỹ để trùng tu diện mạo. Một trong những biện pháp làm đẹp được ưa chuộng hiện nay là nâng mũi.

Không thể phủ nhận một chiếc mũi cao góp phần rất lớn trong việc cải thiện gương mặt. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, có người làm thì đẹp lên nhưng có người lại gặp phải biến chứng, thậm chí là mất cả mạng.