Gỗ Trường Thành bán chui cổ phiếu, Chủ tịch hiện tại là ai?

Về Chủ tịch TTF Mai Hữu Tín, ông Tín sinh năm 1969, là một doanh nhân kín tiếng và được biết đến là một “Shark” thực sự. Thông qua Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư U&I do ông Tín làm Chủ tịch HĐQT, doanh nhân này thực hiện nhiều phi vụ đầu tư, giải cứu các doanh nghiệp thua lỗ, trong đó Gỗ Trường Thành là một phi vụ điển hình.

Các khoản đầu tư của U&I khiến doanh nhân Mai Hữu Tín trở thành nhân vật chủ chốt tại nhiều doanh nghiệp với đủ mọi ngành nghề. Hiện ông đang là Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB), Thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bôi Công ty cổ phần Cao su Phước Hoà (PHR), Chủ tịch HĐQT CTCP Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF), Thành viên HĐQT Tổng Công ty sản xuất – XNK Bình Dương (PRT), Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư U&I, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mai và Cộng sự.

Đó là những gì người ta biết về ông Mai Hữu Tín, nhưng ít ai biết rằng doanh nhân quê Bình Dương này là “Shark” của hàng chục startup lớn nhỏ trên cả nước. Tại thời điểm tháng 10/2021, ông Tín cùng lúc là Chủ tịch HĐQT của 53 doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, logistics, dịch vụ, tài chính, bán lẻ, nông nghiệp, truyền thông và công nghiệp…

Riêng mảng kinh doanh bất động sản, các công ty thành viên của U&I phát triển khá nhiều dự án đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tiêu biểu như: Khu dân cư Chánh Nghĩa (TP Thủ Dầu Một), Khu đô thị Uni Mall Center (TP Thuận An), Khu dân cư Thuận Giao (TP Thuận An), Khu đô thị Hài Mỹ New City (TP Thuận An), Khu dân cư Golden Town Bình Chuẩn (TP Thuận An), Khu dân cư The Seasons Lái Thiêu (TP Thuận An), Khu đô thị Golden Mall (TP Dĩ An), Khu dân cư U&I Thới Hòa – Avenue City (TX Bến Cát),…

Ông Mai Hữu Tín còn được biết đến là Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới. Ông Tín đã giành được chức vô địch Vivonam toàn quốc từ khi còn là học sinh lớp 12. Ông Tín cũng từng được biết đến với vai trò Đại biểu Quốc hội khoá 12, lãnh đạo Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương hội LHTN Việt Nam khoá VII (2014-2019), Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương khoá I (2014-2019), Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa IV.